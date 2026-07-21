2026年07月21日 19時10分 メモ

Samsung初のクレカ「Samsung Galaxy Card」は公式ショップ利用で5％現金還元、Netflix利用でも2％還元



韓国のIT大手・Samsung初となるクレジットカード「Samsung Galaxy Card」が登場します。カード特典として、Samsungの公式ショップで対象商品を直接購入すると5％の現金還元があるほか、Netflixなどのストリーミングサービス利用でも2％の現金還元が行われるとのことです。



Introducing Samsung Galaxy Card

https://news.samsung.com/us/samsung-introducing-galaxy-card/





Samsung Galaxy Card takes aim at Apple Card with way more perks and rewards — here’s what you get | Tom's Guide

https://www.tomsguide.com/phones/samsung-phones/samsung-galaxy-card-takes-aim-at-apple-card-with-way-more-perks-and-rewards-heres-what-you-get



Samsung Debuts Galaxy Card With 5% Cash Back to Take On Apple Card - MacRumors

https://www.macrumors.com/2026/07/20/samsung-galaxy-card/



Samsung Galaxy Cardは物理カードおよびバーチャルカードが発行されます。物理カードは表面に「Samsung」ロゴをあしらったデザインで、色は黒。





利用時の得点は以下の通りとなっています。



・samsung.com、Samsung Experience Stores、Shop App、Galaxy Store、Care+、Samsung Secure Wi-Fi、Samsung Smart TV Store、SmartThings Videosから対象商品を購入すると5％の現金還元

・Samsung Walletで対象商品を購入すると3％の現金還元

・Netflix、Disney+、Spotifyなどのストリーミングサービス利用で2％の現金還元

・その他すべての会計で1％の現金還元

・Samsung VIPアドバンテージで20％割引、SamsungVIPアドバンテージ会員の新規加入・更新時に5％の現金還元



カードそのものはSamsungと提携したバークレイズ・アメリカ消費者銀行の発行するVISAクレジットカードで、2026年7月22日(水)から利用可能。カード発行から90日以内に2000ドル(約32万5000円)分使用すると200ドル(約3万2500円)のサインアップボーナスがあります。





「長年にわたってSamsungユーザーは日々の生活を豊かにするため、たとえば友達とのつながりを維持することからリラクゼーション、生産性の向上まで、あらゆる場面でSamsung製品を頼りにしてきました。Samsung Galaxy Cardは支払いのたびに特典を受け取れる、新たな選択肢を提供します。多忙なユーザーは生活を合理化し、真の価値を提供してくれるクレジットカードを必要としています。その両方を叶えるのがSamsung Galaxy Cardです」と、サムスン電子MX事業本部デジタルウォレット副社長のチェ・ウォンチョル氏は述べています。



バークレイズ・アメリカ消費者銀行のデニー・ニーロンCEOは「Samsungとの提携は、バークレイズの『パートナー第一』主義を如実に示す好例であり、世界で最も認知度の高いブランド数社と連携して市場にイノベーションをもたらすものです」と語っています。

