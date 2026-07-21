2026年07月21日 20時00分 AI

AppleがApple Storeでの会話を文字起こし・要約するAIツール「Live Notes」を試験運用

by Rob Allen



Appleが公式の店頭サポート受付であるGenius Barでの顧客対応を録音し、AIで文字起こしと要約を行う新システム「Live Notes」を一部のApple Storeで試験運用していると報じられました。接客中のメモ作業を減らし、従業員が顧客との会話に集中できるようにすることが目的です。



Why Apple’s OpenAI Lawsuit Doesn’t Mention Jony Ive; AI Recording at Genius Bar - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-07-19/why-apple-s-openai-lawsuit-doesn-t-mention-jony-ive-ai-recording-at-genius-bar-mrrv4mix



Apple testing 'Live Notes' AI system to record Genius Bar sessions: report - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/07/19/apple-testing-live-notes-ai-system-to-record-genius-bar-sessions-report/



Bloombergのマーク・ガーマン氏によると、Live NotesはApple Storeの従業員と顧客によるGenius Barでの会話を録音し、その内容をAIで文字起こしして要約するシステムだとのこと。作成された文字起こしと要約は、修理やサポート対応の記録としてApple社内のGenius Barシステムに保存されます。



従来、Genius Barの従業員は顧客から症状や利用状況を聞き取りながら、対応内容を手作業で記録する必要がありました。Live Notesを利用すれば記録作業の一部をAIに任せられるため、従業員は端末への入力ではなく、顧客への説明や問題の確認に集中できるようになるとされています。



by Jim Griffin



録音を開始するには、担当する従業員と顧客の双方が同意する必要があります。また、従業員はAIが生成した文字起こしと要約を編集したうえで、社内システムに保存できます。Appleは録音した音声そのものは保存せず、店舗の管理職にも文字起こしは共有されないと従業員に説明しているそうです。



一方、一部のApple Store従業員からは、Live Notesで収集された情報が将来的に研修や勤務評価に利用されるのではないかとの懸念も出ています。記事作成時点では管理職が文字起こしを閲覧できない仕組みとされていますが、試験運用後にデータの用途や運用方針が変更される可能性を警戒する声もあるとのこと。

