Appleのクレジットカード「Apple Card」の発行会社がついにゴールドマン・サックスからJPモルガン・チェースに移管される



AppleのiPhoneと連動させて使用できるクレジットカードが「Apple Card」です。2019年に発表されたApple Cardは、金融機関のゴールドマン・サックスとクレジットカードブランドのMasterCardと提携して提供されているのですが、ゴールドマン・サックスは同事業で多額の損失を被っており、事業の撤退を模索していることが報じられていました。そして、ついにゴールドマン・サックスはApple CardをJPモルガン・チェースに売却することに成功したことが明らかになっています。



Appleがゴールドマン・サックスやMasterCardと提携して、2019年から提供しているクレジットカードが「Apple Card」です。ゴールドマン・サックスは当初、「Apple Cardはこれまでで最も成功したカード」と発言していました。後に、AppleはApple Card利用者に年間利回り4.15％という高利回りの普通預金サービスも提供しており、同サービスは開始4日で9億9000万ドル(約1550億円)もの預金を集めたことで話題となっています。



しかし、預金サービス開始後にゴールドマン・サックスは「Appleの高利回り預金は間違いだった」と述べ、消費者金融事業からの撤退を考えていることを明かしました。



2年以上にわたってApple Cardの事業売却を模索してきたゴールドマン・サックスですが、ついに売却先が見つかったとウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。報道によると、移管されるApple Cardの未払い残高は約200億ドル(約3兆1400億円)以上あり、このうち10億ドル(約1600億円)以上を割引して事業を引き渡す予定だそうです。



AppleもApple Cardの発行会社がゴールドマン・サックスからJPモルガン・チェースに移管されることになったと発表しています。Appleによると、発行会社の移行は約24カ月以内に実施されるそうです。なお、クレジットカードの発行会社がJPモルガン・チェースに移行するだけであるため、MasterCardは引き続きApple Cardの決済ネットワークとして機能し、ユーザーは引き続きMasterCardのグローバルな決済サービスと特典を利用できます。



AppleのApple PayおよびApple Wallet担当ヴァイスプレジデントであるジェニファー・ベイリー氏は、「Apple Cardが、ユーザーがより健全な金融判断を下せるよう革新的なツールを提供することで、お客様のクレジットカード体験を変革したことを、大変誇りに思います。JPモルガン・チェースは、私たちと同様にイノベーションへの取り組みと、消費者の生活を向上させる製品・サービスの提供に尽力しています。今後もApple Cardを通じて、クラス最高の体験と卓越したカスタマーサービスを提供し続けられるよう、共に歩んでいくことを楽しみにしています」と語りました。





JPモルガン・チェースカード＆コネクテッドコマース担当CEOのアリソン・ビア氏は、「Appleはその革新性、卓越したデザイン、そして卓越した顧客体験の提供へのコミットメントで世界的に認められた象徴的なブランドです。私たちは消費者の金融健全性を支援するという共通のコミットメントを持っており、業界をリードする提携クレジットカードプログラムの新たなパートナーとしてAppleを迎えることで、両社の関係をさらに深めることができ、誇りに思います。今後、共に革新を進めていくことを楽しみにしています」とコメントしています。

