2026年07月17日 11時35分 ソフトウェア

EU・欧州委員会がGoogleに「AndroidにおけるAIアシスタントの相互運用性」と「検索データの共有」を強制することを決定



EUの執行機関である欧州委員会がGoogleに対し、Android端末で他社のAIアシスタントをGeminiと同等に利用できるようにするとともに、Google検索が収集した検索データを競合事業者へ提供するよう義務付ける法的拘束力のある措置を決定しました。検索データの共有は2027年1月、Androidの変更は2027年7月から始まる予定です。



Commission provides guidance to Google for AI interoperability on Android & sharing of Google Search

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1634



It's official: EU will force Google to share search data and open up AI on Android - Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2026/07/its-official-eu-will-force-google-to-share-search-data-and-open-up-ai-on-android/



欧州委員会はデジタル市場法(DMA)に基づき、Googleを対象とする2組の「仕様決定」を2026年7月16日に発表しました。1つはAndroidと他社製AIサービスの相互運用性に関するもので、もう1つはGoogle検索のデータ共有方法を定めるものです。仕様決定はDMA上の義務を具体的に実施する方法を明確にする手続きであり、違反を認定して制裁金を科す調査とは異なります。





AndroidではGoogleのGeminiがOSやアプリの機能に深くアクセスできる一方、競合するAIアシスタントが利用できる機能は制限されています。GeminiはGoogleの認証を受けたAndroid端末にプリインストールされ、「Hey Google」という音声コマンドによる起動や、画面内容の認識、アプリの操作などが可能です。



欧州委員会は、この差によって他社のAIサービスがAndroidを利用するEUユーザーの60％に十分な機能を提供できず、競争上不利になっていると指摘しました。



今回の措置によって、ユーザーはGoogle以外のAIアシスタントも音声コマンドで起動できるようになります。また、タクシーの予約などをアプリ上で実行させる、チャットアプリで返信候補を表示させる、最近訪れた場所について質問するといった操作も、他社製AIアシスタントから利用できるようになる見込み。欧州委員会は、利用者のプライバシーや端末の完全性、セキュリティーを保護するための措置も組み込んだと説明しています。





検索分野では、Googleが大規模に収集している検索データを、競合する検索エンジンへ公平かつ透明な条件で提供することが求められます。検索機能を提供するAIチャットボットも共有対象となり、Googleが自社の検索サービス改善に利用しているものと同等のデータを、匿名化した上で受け取れるようになります。



欧州委員会は、規模の小さな検索事業者やプライバシー重視の検索サービスがGoogleに対抗するには、こうしたデータが不可欠だとしています。





共有データの匿名化には、複数の処理を組み合わせる方式が採用されます。Googleはデータの提供前に、相手企業への共有が重大なサイバーセキュリティー上またはデータ保護上のリスクを生じさせないかを審査でき、欧州委員会も市場の変化や第三者評価を踏まえて匿名化措置を変更できるとしています。データの価格についても、公平な計算式と透明な利用手続きが定められます。



Googleは欧州委員会の決定に反発しています。Googleのグローバル問題担当バイスプレジデントであるケント・ウォーカー氏は、「他社製AIにAndroidへの深いアクセスを認めれば端末メーカーなどによる安全確認を迂回するおそれがあり、検索データの共有も利用者のプライバシーや企業秘密、国家安全保障を脅かしかねない」と主張しました。



一方、欧州委員会はプライバシー保護策を盛り込み、必要に応じて内容を修正できるとしており、両者は実施方法の詳細を今後詰めることになります。



Googleは2027年1月から、条件を満たす検索サービス事業者に検索データの提供を開始しなければなりません。Androidでは2027年7月から、ユーザーが選んだAIアシスタントをより深くOSと連携させられるようになる予定です。欧州委員会は、今回の措置によってGoogle検索やGeminiに代わるサービスの登場を促し、EUの利用者がより多くの選択肢を持てるようになることを期待しています。

