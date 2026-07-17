2026年07月17日 11時24分 動画

SpaceXが超大型ロケットStarship V3の2度目の打ち上げをブースター点火直後に急遽中止



イーロン・マスク氏の宇宙開発企業であるSpaceXが開発する完全再使用可能な二段式超大型ロケット兼宇宙船がStarshipです。2026年5月にはStarshipとしては12回目の、Starship V3としては初の飛行試験が行われました。そして現地時間の2026年7月16日17時45分には、Starship V3の2度目の打ち上げが行われたのですが、ブースター点火直後に打ち上げは急遽中止される事態となっています。



SpaceX suddenly aborts second Starship V3 launch after ignition | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/07/16/spacex-suddenly-aborts-second-starship-v3-launch-after-ignition/



7月16日に行われたStarship V3の2度目(Starshipとしては通算13度目)の飛行試験の様子は、SpaceXの公式X(旧Twitter)アカウントでライブ配信されました。



Watch Starship's thirteenth flight test https://t.co/wYoNPiNMz8 — SpaceX (@SpaceX) July 16, 2026



打ち上げ約2分前のタイミング。Starship V3から煙がモクモク吹き出しています。





打ち上げ2秒前。Starship V3から白い煙が大量に吹き出しました。





カウントダウンがゼロになってもStarship V3は空に飛びあがりません。





煙だけが広がります。





結局このままStarship V3は飛びませんでした。





マスク氏は自身のXアカウントで「一部のエンジンが始動しなかったため、自動的に打ち上げが中止されました。現在、推進剤の排出作業を行っています。次の打ち上げは数日後を予定しています」と述べ、ブースター点火後に急遽打ち上げが中止となった理由を「エンジンが始動しなかったため」と説明。



Some of the engines didn’t start, triggering an automatic launch abort.



Now offloading propellant.



Next launch attempt hopefully in a few days. — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2026



さらに、「良い飛行を確信するために、2基のラプターが取り外され、交換されます。最も可能性の高い打ち上げ時期は、来週初めです」と述べ、ロケットエンジンであるラプター2基が故障の原因であったことを明かしています。



To be confident of a good flight, 2 Raptors will be removed & replaced. Most probable launch timing is early next week. — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2026



なお、SpaceXは2026年6月に新規株式公開(IPO)を実施したばかりです。そして、今回のStarship V3打ち上げ試験は、IPO実施後初の打ち上げでした。



イーロン・マスク率いるSpaceXが世界最大の新規株式公開(IPO)で約12兆円を調達 - GIGAZINE

