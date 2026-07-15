2026年07月15日 15時55分 サイエンス

宇宙空間でのX線写真撮影に成功、宇宙での医療やデバイス非破壊検査への活用が期待される



宇宙空間でX線写真を撮影するミッション「SpaceXray」の成果が2026年7月14日に放射線関連の学術誌であるRadiologyに掲載されました。研究チームは宇宙空間で人体やデバイスのX線写真を撮影することに成功しています。



SpaceXray - Fram2 mission

https://www.spacexray.org/fram2-mission



SpaceXray: Feasibility and Diagnostic Capabilities of On-Orbit Medical Radiography | Radiology

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.260258



Astronauts Have Taken The First Human X‑Rays in Space : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/astronauts-have-taken-the-first-human-x-rays-in-space-and-they-actually-worked



SpaceXrayはMinXrayが開発したポータブルX線システムImpact を用いて宇宙空間でのX線撮影に挑戦しました。





2022年には予備試験として航空機を用いた無重力実験を実施。無重力空間では撮影装置や被写体の固定が難しいため、露光時間を短くする必要があったそうです。





そして2025年3月31日に民間有人宇宙飛行ミッション「Fram2」の一環として、宇宙空間でのX線撮影実験が実施されました。以下のX線写真のうち、中央の写真が宇宙空間で撮影されたものです。





以下の画像のうち右上と左下が宇宙空間で撮影された胸部X線写真です。胸部は手の撮影と比べて固定が困難でしたが、医療診断に使えるレベルの鮮明な写真を記録することができました。





さらに、スマートウォッチのX線写真を撮影することにも成功。この実験結果から、宇宙空間における骨折診断やデバイスの非破壊検査にX線写真が役立つ可能性が示されました。





研究チームは地球上と宇宙空間の医療アクセスの差を埋めるべく研究を続ける姿勢を示しています。

