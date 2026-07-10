OpenAIがAI駆動ブラウザ「ChatGPT Atlas」の提供を終了
OpenAIが開発するAIを中核に据えたウェブブラウザが「ChatGPT Atlas」です。OpenAIのプロダクトスタッフでChatGPT Atlasの開発にも携わるジェームズ・サン氏はX(旧Twitter)で、ChatGPT Atlasの提供終了を公式にアナウンスしました。
Lastly, with all these updates, we are going to be sunsetting Atlas.— James Sun (@JamesZmSun) July 9, 2026
All these capabilities were built on what we learned from Atlas users who took a leap of faith on a new browser.
You taught us how agents can help make browsing and doing work on the open web better, and we…
OpenAIが開発したChatGPT AtlasはChatGPTをコアとするウェブブラウザで、どのページでもチャットが使える「Chat anywhere(どこでもチャット)」、ユーザーの行動を記憶し文脈理解する「ブラウザメモリ」、ChatGPTが操作を代行する「エージェントモード」という3つの中核機能を有しているのが特徴です。
OpenAIのAI搭載ブラウザ「ChatGPT Atlas」が登場、完全統合されたAIがユーザーの行動を記憶し情報収集からサイト操作まで実行可能 - GIGAZINE
2026年7月9日、OpenAIはChatGPTとCodexを統合した「ChatGPT ワーク」を公開し、新しいChatGPTデスクトップアプリをリリースしました。
ChatGPTとCodexを統合して幅広いタスクを自律的に進める「ChatGPT ワーク」が登場、GPT-5.6が基盤に - GIGAZINE
同時に、OpenAIはChromeの公式拡張機能も更新。拡張機能により、ChatGPTのスレッドやタスク、ローカルファイルシステムやインストールされたプラグインにChromeから直接アクセスできるようになります。
3/3 Side chat in Chrome:— James Sun (@JamesZmSun) July 9, 2026
We are bringing the full power of ChatGPT & Codex into the browser where you currently do work.
It can see the full context of your browser including what you've highlighted, can control your tabs, and has access to your local file system and installed… pic.twitter.com/5ChXrgXbdt
OpenAIはこのChrome拡張機能について、「これらの機能には、Atlasから得た学びと、エージェント型ツールがブラウザベースの作業をより便利にする方法の理解に協力してくださったユーザーからの学びが生かされています。スタンドアロンのAtlasブラウザは段階的に提供を終了し、ChatGPTへの移行方法についてユーザーに案内していきます」と述べ、Atlasを終了することを改めて明らかにしました。
ChatGPTは、あなたの最も意欲的な取り組みのパートナーに | OpenAI
https://openai.com/ja-JP/index/chatgpt-for-your-most-ambitious-work/
なお、サン氏によれば、記事作成時点でChatGPT Atlasのサービス終了予定日は2026年8月9日とのことです。
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in AI, ソフトウェア, Posted by log1i_yk
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