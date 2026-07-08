2026年07月08日 15時16分 ゲーム

Microsoftの大規模人員削減によりDOOMの開発元であるid Softwareの従業員の約半数が解雇されたとの報道



Microsoft傘下のZeniMax Mediaに2009年に買収されたid Softwareが、Microsoftによる大規模人員削減の影響で従業員の約半数を解雇したことが報じられています。



Report: Roughly half of the id Software team have been laid off

https://www.gamedeveloper.com/business/report-around-half-of-the-id-software-team-have-been-laid-off





Doom Developer id Software Reportedly Loses Roughly Half Its Staff To Layoffs - Game Informer

https://gameinformer.com/2026/07/07/doom-developer-id-software-reportedly-loses-roughly-half-its-staff-to-layoffs



2026年7月6日、Microsoftは従業員の約2.1％に相当する約4800人の従業員を解雇する方針を発表しました。これに伴い、Microsoftのゲーム部門であるXBOXは、Activision、Bethesda、Blizzard、King、Mojang、XBOX Game Studiosなど複数の傘下ゲーム企業で人員削減を実施。記事作成時点で約1600人が解雇されており、2027年度内にさらに約1600人が解雇される予定です。



Microsoftが主にXBOXとコマーシャル部門で約4800人をレイオフ、4つのスタジオを手放し最高14階層ある管理層を削減して意思決定の迅速化を図る - GIGAZINE





これにより、DOOMの開発元として知られるid Softwareの従業員の約半数が解雇されることになったと報じられています。ゲームメディア・Game Developerは匿名の関係者からの情報として、「id Softwareが従業員の約50％を解雇した」と報じました。情報筋によると、実際に解雇された従業員の数は90人以上だそうです。



別の情報筋によると、id Softwareの品質保証部門が今回の人員削減によって壊滅的な打撃を受けたそうです。解雇された従業員のひとりであるマイケル・メイナード氏は、ビジネスSNSのLinkedInで今回の人員削減について報告しています。投稿の中でメイナード氏は「XBOXはチームの半分が不要になったため解雇すべきだと決定しました。デザイナー、プログラマー、アーティスト、オーディオスペシャリスト、レベルデザイナー、FX、テクニカルデザインなど、あらゆる素晴らしい仕事と努力にもかかわらずです。私も今日解雇されたチーム(会社の約50％)の一員でした。悲しいですが、私は40年以上この仕事に携わってきたので、それほど驚きません。ただ、FPSのパイオニアでありイノベーターであるId Softwareが、単なる『再編成』のため追いやられてしまったことが本当に悲しいです」と記しました。





すでにid Softwareを離れている同社の共同創業者のひとりジョン・ロメロ氏は、Blueskyで「今回のレイオフの影響を受けたid Softwareの皆さんには、心からお見舞い申し上げます。自分自身が去った後もid Softwareという組織が続いていくのを見届けるのが、どんな気持ちかよく分かります。自分の仕事や友人関係、そして歴史が深く刻まれた場所を離れるというのは、奇妙で、かつ痛みを伴う経験です。id Softwareの人々は、その遺産を継承する素晴らしい仕事をしてくれました。DOOM、Quake、Wolfensteinといったタイトルは、特に今日のゲーム業界では、受け継ぐのが容易なものではありません。ここ数作のゲームは、これらの世界が人々にとってどれほど大切なものかを真摯に考え、技術と敬意をもって制作されています」と投稿しています。



I’m so sorry for everyone at id Software affected by these layoffs.



I know what it feels like to leave id while id goes on. It’s a strange and painful thing to step away from a place that holds so much of your work, friendships and history. 1/5



[image or embed] — John Romero (@johnromero.bsky.social) 2026年7月7日 19:51



id SoftwareはZeniMax Media傘下のゲーム開発企業で、2020年9月にMicrosoftはZeniMax Media買収を発表しました。



MicrosoftがDOOMやFalloutのベセスダ・ソフトワークスを買収、今後Xbox以外でのリリースはケースバイケースに - GIGAZINE





ZeniMax Media傘下のゲーム企業であるベセスダ・ソフトワークスのジル・ブラフ社長は、「ベセスダの将来の成長に向けて最適な体制を整えるため、各独立系スタジオの今後の展開を主眼とした計画モデルから、最も強力なフランチャイズに焦点を当て、プレイヤーとベセスダ全体にとって最適なコンテンツロードマップを決定するモデルへと移行します」と今回の組織再編についてメールで説明したそうです。



なお、id Softwareは「Doom: The Dark Ages」の拡張キャンペーンである「DOOM: The Dark Ages | Revelations」をリリースしたばかりです。



DOOM: The Dark Ages | Revelations - 公式トレーラー（4K） | 7月8日登場 - YouTube

