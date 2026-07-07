2026年07月07日 15時00分 メモ

これまで宇宙に打ち上げられた物体の中で最も古いものは？



地球から宇宙に打ち上げられたアメリカ製の物体の中で、最も古いものは何かをテクノロジーメディアのArs Technicaが探っています。



What is the oldest American object ever launched into space? - Ars Technica

https://arstechnica.com/space/2026/07/whats-the-oldest-americana-flown-in-space/



マーキュリー計画でアメリカ初の宇宙飛行士のひとりとなったジョン・グレン氏は、1998年に77歳にしてスペースシャトル・ディスカバリーに搭乗し、再び宇宙へと飛び出しました。この時、グレン氏が宇宙に持って行った物の中にはアメリカ史初期の記念品が含まれています。



それが、1801年にトーマス・ジェファーソンが記した「Manual of Parliamentary Practice(議会運営マニュアル)」の1993年復刻版です。これはグレン氏がアメリカ議会上院議員を務めた経験から選出されたもので、上院学芸員室は「上院学芸員室、上院歴史局、上院図書館の職員と協議した結果、グレン上院議員はSTS-95の公式フライトキットとして『議事運営マニュアル』を選定しました」と説明しています。





また、グレン氏は戦場でジョージ・ワシントン将軍を識別するために使われた13星旗も宇宙へと運びました。13星旗は1777年にワシントン将軍が着ていた制服の細部に着想を得たとされるワシントン司令部旗でもあります。ワシントン将軍の没後200周年記念式典に向け、グレン氏が宇宙へ運ぶものとして選出されたそうです。ただし、オリジナルの13星旗は博物館に所蔵されており、壊れやすいという理由で、宇宙に運ばれたのは複製品でした。そのため、「宇宙へ行った最古のアメリカ製の物体」としては微妙です。





1869年5月、ユタの準州だったプロモントリー・サミットで、大陸横断鉄道の開通式が行われました。この場所は記事作成時点では国立歴史公園となっており、ノースロップ・グラマンが宇宙ロケット用の固体ロケットオーターを製造・試験している工場がすぐそばにあります。



この大陸横断鉄道の開通式で使用された17.6カラットの金属の杭のレプリカも、1990年11月にスペースシャトル・アトランティスによる「STS-38」で宇宙へと運ばれました。





さらに、1787年に建設されたアメリカ海軍の木造船殻であるコンスティチューションの船体の一部として使用された銅製の杭が、1995年にロシアの宇宙ステーションであるミールとのドッキングミッションと共に、スペースシャトル・アトランティスに載せて宇宙へと運ばれました。この杭はコンスティチューションの就役200周年を記念して、宇宙へ運ぶ記念品として選出されました。



この杭は1992年にコンスティチューションから取り外されたものの、作られたのは1797年です。杭は1995年6月27日から同年7月7日まで、スペースシャトル・アトランティスに積載されたまま宇宙を旅しました。





なお、今回Ars Technicaが「アメリカ製の物体」として定義したのは、アメリカ独立戦争以降にアメリカで作られ、宇宙に運ばれたさまざまな記念品を指します。



これより古い宇宙に運ばれたものも存在しており、その一例が、イギリスが北アメリカに建設した最初の永続的植民地であるジェームズタウンで1611年に発行された鉛製の荷物タグです。この荷物タグは2007年にスペースシャトル・アトランティスで宇宙に運ばれました。

