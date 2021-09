「月に天文台を作ること」が天文学の進歩にとって重要な理由をNASAの科学者が解説

・関連記事

月に直径100メートルの「究極の巨大望遠鏡」を設置するというアイデア - GIGAZINE



NASAが「月面のクレーターを巨大電波望遠鏡に変える」プロジェクトを発表 - GIGAZINE



天文学に大きな進歩をもたらす3台の超巨大望遠鏡を巡る競争とは? - GIGAZINE



NASAが「月面の太陽光が当たる部分に水を確認した」と発表 - GIGAZINE



世界最大級の電波望遠鏡を持つ「アレシボ天文台」が崩壊する瞬間の映像が公開 - GIGAZINE



2021年09月25日 18時00分00秒

