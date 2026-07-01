2026年07月01日 11時12分 AI

ミクシィが動画生成AIのRunwayと戦略的パートナーシップを締結、すでにモンストの映像制作などでRunwayのAIを使用



MIXIが動画生成AIサービスの展開で知られるAI企業「Runway」との戦略的パートナーシップ締結を発表しました。



MIXI、Runwayとの戦略的パートナーシップを発表 | ニュース| 株式会社MIXI

https://mixi.co.jp/news/2026/0630/54014/



Runway News | Runway and MIXI Announce Strategic Partnership

https://runwayml.com/news/runway-and-mixi-announce-strategic-partnership



MIXIはSNSのmixi(ミクシィ)を運営しているほか、モンスターストライクなどの人気ゲームタイトルも運営しています。Runwayはアメリカに拠点を置くAI企業で、テキストや画像をもとに動画を作成できる動画生成AIサービスを展開しています。また、Runwayは東京にも拠点を設置しています。



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両社の発表によると、MIXIではすでにRunwayのAIサービスを用いてコンテンツを制作しているとのこと。具体的な活用例として以下の3つが挙げられています。



・「モンスターストライク」の映像制作において、従来は約21日を要していた制作工程を約3日で完了。外部制作会社に依頼することなく、社内で制作を完結

・コーポレートブランドムービー制作において、従来の制作手法では約20日を要していた工程を約7日で実施。実写映像と生成AIを組み合わせたハイブリッドな制作プロセスを構築

・ キャラクターアニメーション、アプリ内演出、画面遷移などのビジュアル提案において、従来は数日を要していた制作プロセスを、最短5分程度まで短縮



今回の戦略的パートナーシップ締結により、MIXIの組織全体にRunwayのAIサービスが展開され、「ゲーム」「アニメーション」「インタラクティブ体験」の制作にAIが活用されるとのこと。



Today, we're announcing a strategic partnership with MIXI, one of Japan's largest gaming, sports and entertainment companies. MIXI will be deploying Runway across their organization, and we'll work together to explore emerging applications for world models across gaming,… pic.twitter.com/CqtJAYsV0X — Runway (@runwayml) June 30, 2026



MIXIの取締役 上級執行役員を務める村瀨龍馬氏は「MIXIは『心もつなごう。』というタグラインを掲げ、人と人との間に生まれる体験や感情を大切にしたプロダクトづくりに取り組んでいます。Runwayは、当社のクリエイティブ制作ワークフローを支える重要なパートナーであり、スポーツ、ライフスタイル、デジタルエンターテインメントの領域における表現の可能性を広げています。AIによって制作の可能性が拡張されるなかで、より重要になるのは、何をつくるのか、どのような視点で届けるのか、そしてどのような物語や体験をユーザーの皆さまに届けるのかです。Runwayとの連携を通じて、これまで実現が難しかったアイデアや表現にも挑戦し、新しい価値を生み出していけることを大変楽しみにしています」とコメントしています。



また、Runwayのクリストバル・ヴァレンスエラCEOは「MIXIは、エンタープライズ導入が成功する際に私たちが目にする典型的なプロセスを体現しています。まず明確なユースケースから始め、成果を確認し、その後スピード感を持って活用範囲を拡大していくというものです。MIXIの各事業においてRunwayの活用が広がっているスピードは非常に印象的です。日本における初期のパートナーの一社として、MIXIのような企業でRunwayが多様な用途に活用されていることを大変嬉しく思います」と述べ、MIXIにおけるRunwayの活用に期待を示しています。

