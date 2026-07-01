CPU・グラボ・マザボ・RAM・ストレージなどGIGAZINE読者のPCスペックを徹底調査、GIGAZINE読者に愛されるメーカーは？
GIGAZINEではPCやCPUのレビュー記事や、最新情報を伝える記事を掲載しており、これはGIGAZINE読者に人気なコンテンツのひとつとなっています。そんなガジェット大好きなGIGAZINE読者は一体どんなスペックのPCを利用しているのか気になったので、年に3回実施しているプレゼントアンケートで調査してみました。
GIGAZINEユーザーが使用しているPCはどこのメーカーのものなのかを調べた結果が以下。最も多かったのは自作PCユーザーで、その割合は13.31％でした。メーカー品で人気なのはApple(11.71％)、Lenovo(8.43％)、Dell(8.26％)、HP(7.96％)、ASUS(5.66％)、富士通(4.63％)、マウスコンピューター(4.40％)、ドスパラ(3.87％)です。なお、その他の回答で最も支持者が多いメーカーは「GMKtec」でした。
GIGAZINEユーザーが使用しているPCのCPUはどこのメーカーのものなのか調べた結果が以下。AMD勢が56.78％と非常に多く、Intelユーザーは41.94％でした。2025年7月のプレゼントアンケート記事で同様の質問を行った際よりも、AMDユーザーの割合が増えています。
AMD製CPUを利用しているGIGAZINE読者に、使用しているCPUの製品名を聞いた結果が以下。最も利用者が多いモデルは2022年4月発売の「Ryzen 7 5700X」でした。
Intel製CPUを利用しているGIGAZINE読者に、使用しているCPUの製品名を聞いた結果が以下。最も利用者が多いモデルは2022年第4四半期発売の「インテル Core i7-13700K プロセッサー」でした。
GIGAZINEユーザーが使用しているマザーボードはどこのメーカーのものなのかを調べた結果が以下。GIGAZINEユーザーの間で人気なマザーボードメーカーの上位3社はASUS(34.38％)、ASRock(30.81％)、MSI(21.97％)で、全体の80％超を占める結果となりました。最も利用者の多いマザーボードの製品名はASRockの「B550 Steel Legend」と「B550M Pro4」です。
GIGAZINEユーザーが使用しているグラフィックボードはどこのメーカーのものなのかを調べた結果が以下。シェアはNVIDIAが72.61％、AMDが23.11％、Intelが4.28％でした。
NVIDIA製グラフィックボードを利用しているGIGAZINE読者に、どのモデルを利用しているか質問した結果、最も利用者が多いモデルは2021年2月に発売された「GeForce RTX 3060」でした。
AMD製グラフィックボードを利用しているGIGAZINE読者に、どのモデルを利用しているか質問した結果、最も利用者が多いモデルは2025年3月発売の「Radeon RX 9070 XT」でした。
Intel製グラフィックボードを利用しているGIGAZINE読者に、どのモデルを利用しているか質問した結果、最も利用者が多いモデルは2024年1月発売の「Arc A310」でした。
PCのメモリ容量について質問した結果が以下。最も多かったのは「16GB以上32GB未満」(29.13％)で、次点が「32GB以上64GB未満」(24.12％)、3番目に多いのが「8GB以上16GB未満」(19.65％)となっており、メモリが8GB以上64GB未満のユーザーが全体の70％超となっています。
PCのストレージとして何を使用しているかを質問した結果が以下。SSDオンリーが47.7％、HDDのみが14.1％、SSDとHDDの両方を利用しているというユーザーの割合は38.2％でした。
HDDの容量について質問した結果が以下。最も多かったのは「1～2TB未満」(23.40％)です。
SSDの容量について質問した結果が以下。最も多かったのは「960～2000GB未満」(24.85％)でした。
さらに、自作PCユーザーに「自作PCを組み立てる時、どのパーツを重視しますか？」と質問した結果が以下。重視されるのはCPU(19.56％)、グラフィックボード(17.59％)、メモリ(15.16％)、マザーボード(10.11％)、電源(8.80％)、ストレージ(7.23％)、ケース(7.05％)、冷却パーツ(5.23％)、静音性(4.54％)でした。なお、その他で最も重視されていた要素は「安定性」です。
BTOパソコンメーカーのうち、利用したことがあるメーカーについて質問した結果が以下。最も人気なメーカーはゲーミングPCブランドのGALLERIAを持つドスパラでした。
GIGAZINE読者の利用しているPCスペックは想像よりも高いですか？それとも低い？パーツの発売日やスペックを加味すると、そろそろPCやパーツの買い替えを検討しているというユーザーも少なくないはず。そんなGIGAZINE読者に向けて、記事広告を出稿してみませんか？PC関連でもそれ以外でも何でもOK。気になる方は、以下の広告資料サイトから気軽にご連絡ください。
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