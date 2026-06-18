2026年06月18日 13時25分 スマホ

サブスクリプション詐欺ネットワークがアプリストアの取り締まりをどのように回避しているのか？



アメリカにおける公正な取引を監督・監視する連邦取引委員会(FTC)が提起した最新の訴訟により、アプリストアにおける詐欺アプリの取り締まりがいかに困難になっているかが明らかになりました。



FTC Sues to Stop Sprawling Enterprise Operating Unlawful Subscription Schemes | Federal Trade Commission

https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2026/06/ftc-sues-stop-sprawling-enterprise-operating-unlawful-subscription-schemes





FTC lawsuit reveals how subscription scam networks evade app store enforcement | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/06/17/ftc-lawsuit-reveals-how-subscription-scam-networks-evade-app-store-enforcement/



現地時間の2026年6月17日、FTCはGenesis Techという企業を訴えました。FTCによると、同社は身元を隠蔽(ぺい)して資産を隠匿するために設立されたペーパーカンパニーを利用して、消費者を欺き、収益を海外に送金していたそうです。





Genesis Techはキプロスで設立されウクライナで事業を展開する一連の子会社(ペーパーカンパニー)を展開。これらの子会社はそれぞれアメリカの消費者向けにアプリを販売しています。Genesis Techが設立した5社のペーパーカンパニーと、それらが提供する8つのアプリのリストは以下の通り。これ以外にも複数のアプリで欺瞞的な製品を提供・販売していたとFTCは指摘しています。



◆AmoApps

・MadMuscles

・Harna

・Unimeal



◆GuruDocs

・PDF Guru

・PDF Master



◆Bramol

・Lumi



◆OBRIO

・Nebula



◆Koflimin

・Wisey





2023年初頭から2025年半ばにかけて、上記アプリ群は世界全体で約2億5000万ドル(約400億円)の収益を上げました。



また、FTCは2024年10月から2025年9月までの12カ月間で、Genesis Techが利用しているすべてのPayPalアカウントを通じた取引総額が「7億ドル(約1100億円)に達した」と指摘しています。



Genesis Techのアプリ群は以下の戦術を用いることで、消費者に損害を与えたとFTCは主張。



・重要な条件の開示義務違反

Genesis Techのアプリ群は製品を無料または低価格の一回限りの料金で提供し、多くの場合は返金保証付きであると宣伝しています。しかし、消費者が登録する際、これらのアプリは自動更新サブスクリプションや定期課金に関する記述を曖昧にしているとのこと。アプリのウェブページは重要な条件を明確かつ目立つように開示しておらず、常にページ上で最も小さな文字で記載しています。



・無許可の請求

Genesis Techのアプリ群は開示されていないサブスクリプション料以外にも、消費者に同じ製品に対して二重請求したり、消費者が知らないうちに消費者の同意なしに取引に製品を追加したりすることで、無許可の請求を行っています。



・簡単な解約メカニズムを提供しない

Genesis Techのアプリ群はウェブサイトやアプリから解約オプションを削除したり、消費者に解約理由を説明することを要求したり、解約を確認した後でも許可なくユーザーに課金したり課金しようとしたりするなどして、解約を困難にしています。



ウェブサービスの請求でユーザーを意図的にだます「ダークパターン」とその回避方法 - GIGAZINE





テクノロジーメディアのTechCrunchは、「この訴訟はサブスクリプション詐欺が個々のアプリにとどまらず、複雑なペーパーカンパニーネットワークへと進化するにつれ、AppleやGoogleといったアプリストア運営者にとってますます大きな問題となっていることを浮き彫りにしています。Genesis Techは身元を隠すために新たな法人を登録し、複数の加盟店アカウントを作成し、そこで得た収益を国境を越えてさまざまな関連会社間で送金しています」と指摘しました。



FTCによると、Genesis Techはアプリ開発会社のアカウントを継続的に作成することで、長年にわたってアプリストアの不正監視プログラムを回避してきた模様。



なお、FTCによるとGenesis Techの行為は連邦取引委員会法およびオンライン消費者信頼回復法(ROSCA)に違反しています。

