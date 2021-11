ウェブサービスの請求でユーザーを意図的にだます「ダークパターン」とその回避方法

・関連記事

あなたをだますウェブサイトのデザイン「ダークパターン」を見分けるために理解しておくべきこと - GIGAZINE



なぜウェブデザイナーは暗黒面に落ちて人をだます「ダークパターン」を使うようになるのか? - GIGAZINE



ユーザーをだますのが目的のデザイン「ダークパターン」いろいろ - GIGAZINE



ユーザーを意図的にだます「ダークパターン」はショッピングサイトで予想より広く使用されているとの指摘 - GIGAZINE



ユーザーを誘導する「ダークパターン」で得られた同意を認めないという新法が登場 - GIGAZINE

2021年11月22日 06時00分00秒 in ネットサービス, デザイン, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.