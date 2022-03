「無料」と宣伝してユーザーをだますダークパターン広告をやめない税務申告サービスを連邦取引委員会が提訴

かねてから「無料プランの加入方法が非常に分かりにい」と指摘されていた税務申告補助ソフトの「 TurboTax 」を運営する「 Intuit 」に対し、アメリカの 連邦取引委員会(FTC) が行政上の訴えを起こしました。ユーザーを意図的にだますデザイン「 ダークパターン 」を違法だと指摘するもので、訴えの中ではIntuitがTurboTaxを無料だと宣伝する「虚偽の広告」を直ちに停止するようFTCは求めています。 FTC Sues Intuit for Its Deceptive TurboTax “free” Filing Campaign | Federal Trade Commission https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/03/ftc-sues-intuit-its-deceptive-turbotax-free-filing-campaign

2022年03月30日 13時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1e_dh

