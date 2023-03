2023年03月17日 11時25分 ゲーム

フォートナイトが約330億円の罰金支払いを「ダークパターンを利用して子どもに意図しないアイテム購入をさせた」との理由で命じられる



Epic Gamesが開発する人気バトルロイヤルゲームの「フォートナイト」が、ダークパターンを利用して「親の関与なしで子どもたちに意図しないゲーム内アイテム購入をさせた」として、連邦取引委員会(FTC)から2億4500万ドル(約330億円)の罰金の支払いを命じられました。



FTC Finalizes Order Requiring Fortnite maker Epic Games to Pay $245 Million for Tricking Users into Making Unwanted Charges | Federal Trade Commission

https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2023/03/ftc-finalizes-order-requiring-fortnite-maker-epic-games-pay-245-million-tricking-users-making





Fortnite developer ordered to pay $245 million to players tricked into making "unwanted" purchases | GamesRadar+

https://www.gamesradar.com/fortnite-developer-ordered-to-pay-dollar245-million-to-players-tricked-into-making-unwanted-purchases/



Epic Games Ordered To Pay $245 Million In Refunds To Fortnite Players Tricked Into 'Unwanted Charges' - Game Informer

https://www.gameinformer.com/2023/03/15/epic-games-ordered-to-pay-245-million-in-refunds-to-fortnite-players-tricked-into



FTCはフォートナイトの開発・運営を行うEpic Gamesに対し、2件の訴えを起こしていました。ひとつは、Epic Gamesが両親の同意なく13歳未満のユーザーの個人情報を収集していた件について。これが児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)に違反しているとして、最終的に裁判所はEpic Gamesに対して2億7500万ドル(約370億円)の支払いを命じています。もうひとつは、ダークパターンを用いてユーザーをだまし、不要な購入を行わせたという件。これについてEpic Gamesは2億4500万ドル(約330億円)を支払うよう行政命令を受けており、この罰金はユーザーへの返金に充てられることとなっていました。これを合計すると、Epic Gamesは合計で5億2000万ドル(約690億円)の制裁金を支払うこととなっています。



「フォートナイト」開発元のEpic Gamesが制裁金700億円超支払いへ - GIGAZINE





現地時間の2023年3月14日、上記のFTCによる訴訟のうち、ダークパターンを用いてユーザーをだまし不要な購入を行わせた件について、罰金額が2億4500万ドルに確定したとFTCが発表しています。FTCは「フォートナイトの『直観に反し』『一貫性がなく』『紛らわしいボタン構成』により、プレイヤーはひとつのボタンを押すだけで不要な料金を請求されるようデザインされていました」「Epic Gamesはまた、親の同意を必要とせずに子どもたちがフォートナイトをプレイしながら簡単にゲーム内アイテムを購入できるように設計していました」と指摘しています。



なお、今回の行政命令によりEpic Gamesはダークパターンを利用して消費者を課金に導くことと、親の同意を得ずに消費者を課金に導くことを禁止されることとなります。





また、FTCが「クレジットカード会社から不正請求があると異議を唱えたユーザーのアカウントをEpic Gamesが凍結した」と主張していた件についても認められ、Epic Gamesは「クレジットカード会社から不正請求があると異議を唱えるユーザーのアカウントを凍結すること」を禁止されることとなります。



これに加えて、Epic GamesはCOPPA違反で2億7500万ドルの罰金を支払うよう命じられていた件について、FTCとの和解に合意し、同金額の支払いに同意しています。



Epic Gamesの「ダークパターンを用いてユーザーをだまし不要な購入を行わせた」という慣行に心当たりのあるユーザーは、以下のURLにアクセスして払い戻しプロセスに参加することができるかを確認できます。



Fortnite Refunds | Federal Trade Commission

https://www.ftc.gov/enforcement/refunds/fortnite-refunds





なお、払い戻しの対象となるのは以下の事例に該当するユーザーです。



・2017年1月から2018年11月までの間にEpic Games Storeで未承認のクレジットカードで購入を行った子どもを持つ親

・2017年1月から2022 年9月の間に不要なゲーム内アイテム(スキンやバトルパスなど)に対してゲーム内通貨(V-Bucks)を請求されたフォートナイトプレイヤー

・2017年1月から2022年9月までの間、クレジットカード会社との間で不正請求について争った後、アカウントがロックされたフォートナイトプレイヤー