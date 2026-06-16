2026年06月16日 12時28分 ネットサービス

Facebookが新しい「AIモード」を導入、プラットフォーム全体から公開情報を取得する



MetaがFacebook向けに新たなAI機能を2026年6月15日に発表しました。中心となるのは「AIモード」で、検索やコンテンツ作成、共有をFacebook上でより簡単にすることを狙っています。



New AI Tools to Help You Make Things Happen on Facebook

https://about.fb.com/news/2026/06/new-ai-tools-to-help-you-make-things-happen-on-facebook/





Meta's new ‘AI mode’ on Facebook pulls from public info across its platforms | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/06/15/metas-new-ai-mode-on-facebook-pulls-from-public-info-across-its-platforms/



AIモードはMeta AIを使ってFacebook上で質問に答える新しい検索機能で、通常のリンク一覧ではなく、GroupsやReelsなど、Metaのアプリ上で公開共有されている投稿の内容やレコメンドをもとに回答を生成します。Metaはこの仕組みによって、利用者が実際の人々の視点や経験に基づく情報を得られると説明しています。





IT系ニュースメディアのTechCrunchは「AIが公開投稿やグループでの会話を要約する以上、回答の信頼性が課題になる」と指摘しています。専門的に検証された情報ではなく一般利用者の投稿をもとにするため、古い情報や誤解を招く内容が混じるリスクがあります。



検索以外ではAIを使った編集機能も追加されます。たとえばカメラロールの写真や動画を共有する時、友人との最近の外出をまとめるようなコラージュの切り抜きテンプレートや、滑らかな動画モンタージュを作るトランジション効果が提案されます。この共有提案はオプトイン方式で、利用者はいつでもオフにできるとのこと。





MetaはAIを活用した編集と共有機能について、「埋もれがちな写真や動画を1タップで共有しやすい作品に変えられる機能」と位置付けています。



さらに、AIによる写真プリセットでは服装や髪型、アクセサリーを変更可能。たとえば、スポーツファンであればストーリーの「AI Edit」から「Wear It」を選ぶか、プロフィール画像の「Restyle profile picture with AI」から「Wardrobe」を選ぶことで、チームジャージを仮想的に着用できます。





TechCrunchは今回の機能追加を、Facebookで続くAI機能拡充の一部と見ています。2026年2月には静止画のプロフィール写真を動かす機能、3月にはFacebook Marketplaceで出品者に代わって購入希望者へ自動返信するAI機能が導入されており、6月初めにはクリエイター向けAIアシスタントも投入されています。



こうしたAI導入を推し進めるMetaの動きは、Facebookをより使いやすく、滞在時間の長いサービスにするための戦略の一環といえます。TechCrunchは「Metaは検索、制作、共有の各場面にAIを組み込み、利用者がFacebook上で情報を探し、投稿を作り、次の行動へ移るまでの手間を減らそうとしている」と指摘しました。

