食べ物の「捨てた方がいいライン」と「まだ食べても大丈夫なライン」について専門家が解説



スーパーに行ってお買い得な食料品を大量に買い込んだものの、なかなか消費することができず腐ってしまったり、水分が抜けてしわしわになってしまったりした経験がある人もいるはず。オーストラリアンカソリック大学で栄養・食品科学の上級講師を務めるエマ・ベケット氏が、「食品を捨てた方がいいライン」と「まだ食べても大丈夫なライン」について解説しました。



When to rescue food and when to chuck it out, according to a nutritionist

https://theconversation.com/when-to-rescue-food-and-when-to-chuck-it-out-according-to-a-nutritionist-282393



2021年のレポートによると、オーストラリアの家庭では購入した食品の平均30％、年間あたり合計250万トンが廃棄されているとのこと。これらは資源の無駄でありもったいない上に、食料品価格が上昇する中で家計を圧迫する要因のひとつにもなっており、食品を捨てるべきなのか、それともまだ食べられるのかを見極めることの重要性は増しています。





ベケット氏は食品に以下の4つの兆候がある時、その食品は捨てた方がいいとアドバイスしています。



1：目に見えるカビが生えている

2：どろりと半固体状に溶けている

3：中から液体が漏れ出している

4：強い臭い、あるいは酸っぱい臭いがする



これらの兆候がひとつでも見られる場合は捨てた方が、腹痛や吐き気、下痢などを引き起こす食中毒を避けることができます。しかし、食品の表面に見えるシワやカビではない変色、乾燥といったその他の特徴は多くの場合単なる劣化であり、有害な腐敗の兆候ではないとのこと。そこでベケット氏は、「果物」「野菜」「穀物」「乳製品」といった種類ごとに、「まだ食べられるライン」を解説しています。



◆果物

茶色になったり黒くなったりしたバナナは見た目が悪いかもしれませんが、バナナブレッドやパンケーキ、スムージーなどに使う分にはまったく問題ありません。しかし、古いバナナからは果物の熟成を早めるエチレンガスが放出されているため、新鮮な果物とは分けて保存した方がいいとのこと。





また、古いリンゴは時間がたつにつれて水分が失われるためシワが寄って見えますが、煮込み料理や焼き菓子、すりおろしなどには問題なく使えます。レモンやオレンジといったかんきつ類の皮も時間がたつと硬く乾燥してしまいますが、腐敗しているわけではありません。そのため皮を焼き菓子やマーマレードに使ったり、果肉をジュースやドレッシングなどに活用できます。



大きくて硬い果物にカビが生えている場合は、数cmほど余裕を持ってその部分を切り取ることで、問題なく食べることができます。しかし、ベリー類などの小さかったり柔らかかったりする果物にカビが生えている場合は、丸ごと捨ててしまう方が安全だとベケット氏は述べています。





◆野菜

しなびたりシワが寄ったりした野菜は水分を失っていますが、必ずしも腐っているわけではないため、焼いたりピューレにしたりしてスープやカレーなどに使うことができます。ほうれん草やケールなどの葉物野菜がしなびて見た目が悪くなってしまった場合、葉を1枚ずつ剥がして氷水に少なくとも30分間漬けることで、しっとりした状態に戻すことも可能です。



ジャガイモやニンジン、カボチャといった硬い野菜の場合、傷んだ部分を切り取ればそのまま食べることができます。しかしジャガイモが広範囲にわたって緑色になったり芽が出たりしている場合、ソラニンやチャコニンといった有毒物質が含まれているため、そのまま捨てるのが安全です。



また、冷蔵庫の中のキノコに白い綿毛のようなものが生えていることがありますが、これは一般にカビではなくキノコの菌糸体であるため、料理に使って食べても問題ありません。もちろん通常のカビがキノコに生えることもあるものの、多くの場合は青色・緑色・灰色・黄色といった鮮やかな色のカビが生えるとのことです。





◆穀物

カビはパンやケーキといった多孔質の食品に繁殖しやすいため、カビの生えたパンは捨てるのが安全です。しかし、カビが生えておらず古くなっただけの場合はトーストして食べたり、クルトンやパン粉にして保存したりすることができます。また、パンは専用のパンケースや紙袋に入れて乾燥した場所に保管すれば、カビの繁殖を抑えられるとのこと。



また、冷蔵庫などに保存してある米やパスタは、数日間ほどであれば60℃以上になるまで温め直すことで、炒め物やグラタンなどに使うことができます。ただし、室温で2時間以上放置されていた場合は温め直しても除去できない細菌や毒素が含まれている場合があるため、冷蔵庫に戻さず捨てるべきだとベケット氏は述べています。



◆乳製品

牛乳やヨーグルトは冷蔵庫から出してそのまま食べることが多いため、賞味期限が過ぎたら捨てるのがもっとも安全です。また、モッツァレラチーズなどの柔らかいソフトチーズは、カビの根が奥深くまで入り込みやすいため、表面にカビが生えていたらそのまま捨てる方がいいとのこと。一方、ゴーダチーズやチェダーチーズなどの硬いハードチーズはカビが生えにくいため、カビの生えた部分を大きめに切り取れば大丈夫です。





ベケット氏は、「賞味期限は過ぎたものの、まだ腐っていない食品を有効活用する方法はたくさんあります。簡単な食品安全ルールを守り、既成概念にとらわれずに考えることで、食品ロスを減らし、お金を節約することができます」と述べました。

