2025年10月06日 12時00分 サイエンス

アボカドはなぜすぐに茶色くなってしまうのか？そのまま食べても問題ないのか？保存する時のコツは？



サラダやハンバーガーの具材などに使われるアボカドは栄養価が高く、脂肪分を豊富に含んでいることから「森のバター」とも呼ばれますが、切った後にしばらく放置するとすぐに茶色くなってしまいます。一体なぜアボカドはすぐに変色してしまうのか、変色してもそのまま食べて大丈夫なのか、アボカドの変色を防ぐ方法はあるのかといった疑問について、科学系メディアのLive Scienceが解説しています。



Why do avocados turn brown so quickly — and are they OK to eat at that point? | Live Science

https://www.livescience.com/chemistry/why-do-avocados-turn-brown-so-quickly-and-are-they-ok-to-eat-at-that-point





◆なぜ切ったアボカドは変色してしまうのか？

切ったアボカドがすぐに変色してしまうのは、アボカドに含まれている「ポリフェノールオキシダーゼ(PRO)」という酵素が原因です。PROは、抗酸化作用と芳香性を持つ小分子群であるアボカドのフェノール性化合物を酸素と反応させる触媒の役割を果たします。アボカドを切ると、その断面でフェノール性化合物が酸化して色素化合物であるメラニンが生成され、アボカドの断面が褐色になってしまうというわけです。



一連の酸化プロセスによる変色は褐変とも呼ばれ、これに伴って果物の成分が分解されてしまいます。「森のバター」と呼ばれるアボカドには脂肪分が豊富に含まれており、それによってクリーミーな味わいが楽しめますが、褐変でフェノール性化合物が反応すると脂肪分が苦味を帯びてしまい、味わいが変化してしまうとのこと。しかし、多少表面が茶色くなっている程度であれば、アボカドを捨てる必要はありません。





◆変色したアボカドは食べられるのか？



この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

