2026年06月04日 15時00分 メモ

GitLabが従業員の14％にあたる約350人を解雇して22カ国から撤退すると発表



GitLabはソフトウェア開発からデプロイまでの全行程を支援するDevSecOpsプラットフォームです。そんなGitLabが2026年6月2日、事業構造を再編するためにフルタイム従業員の14％を解雇し、22カ国から撤退することを発表しました。



GitLab Inc. - GitLab Reports First Quarter Fiscal Year 2027 Financial Results

https://ir.gitlab.com/news/news-details/2026/GitLab-Reports-First-Quarter-Fiscal-Year-2027-Financial-Results/default.aspx



GitLab to Lay Off 350 Employees in AI Pivot - WSJ

https://www.wsj.com/business/earnings/gitlab-to-cut-14-of-workforce-as-part-of-ai-pivot-493b9813



GitLab cuts 14% of staff as it scales its platform to serve AI workloads | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/06/03/gitlab-cuts-14-of-staff-as-it-scales-its-platform-to-serve-ai-workloads/



GitLabは6月2日に2027会計年度第1四半期(2026年2月1日～4月30日)の決算を発表しました。総収益は2億6420万ドル(約422億円)で前年同期比23％増となり、アナリストが予想していた2億5400万ドル(約406億円)を上回りました。





また、年間経常収益(ARR)が5000ドル(約80万円)を超える顧客は1万813社に達して前年同期比7％、10万ドル(約1600万円)を超える顧客も1519社に達して前年同期比18％増加したとのことです。



GitLabのビル・ステープルズCEOは、「エージェント時代はGitLabにとって構造的な追い風となっており、第1四半期にはプラットフォーム活動の加速とAIエージェントプラットフォームであるDuo Agent Platformの有望な伸びが明確に示されました」と述べています。





決算は好調だったGitLabですが、同時に事業構造を再編して戦略的優先事項に対する実行能力を最適化するため、フルタイム従業員の14％にあたる約350人を解雇すると発表しました。また、従業員の地理的な分布を約37%削減するために、22カ国から撤退する予定であることも説明しています。



GitLabは数週間前に、AIエージェント時代に向けた大規模な組織再編と新戦略「Act 2」を打ち出しており、人員削減や管理階層の削減を計画していることを明らかにしていました。



GitLabがAIエージェント時代へ向け大規模再編、人員削減や管理階層の削減を計画 - GIGAZINE





今回の大規模解雇を実行するにあたり、従業員の解雇給付金やその他のコストを含めたリストラ費用として、3000～3500万ドル(約48～56億円)がかかるとの見通しです。このうち約1900万ドル(約30億円)は2027会計年度の第2四半期に計上され、残りの大部分はその後の3四半期にわたって計上される予定とのこと。



人員削減はプラットフォームの拡張と、AIワークフローからのトラフィック増加に対応するためのインフラ投資および研究開発に重点を置くためとされています。ステープルズCEOは、「AIエージェントはマシン規模で動作し、競合他社を限界まで追い詰めています。今四半期、GitLabは100倍の成長に必要な規模と機能をサポートするため、Gitの世代交代に着手しました。これは以前には存在しなかった規模の要件であり、AIエージェントに取り組むすべてのチームにとって大きな課題となっています」と説明しています。



テクノロジー系メディアのTechCrunchは、近年のテクノロジー企業は「AIを事業に中核に据える必要性」を理由に従業員を解雇するケースが増えており、GitLabもその中に加わったと指摘。「このパターンは今や見慣れたものとなっています。企業は記録的な収益を計上する一方で従業員数を削減しており、その成長理由と人員削減の正当化理由の両方としてAIが挙げられているのです」と述べました。

