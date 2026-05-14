2026年05月14日 12時10分 AI

「AIがシステムに侵入して自己複製する」というシナリオはもはやSFではなく現実になりつつある



「暴走したAIが自己複製を開始して世界を脅かす」と聞くと、まるで近未来を舞台にしたSFの設定のように思われます。ところが、AIセキュリティ企業のPalisade Researchが行った研究により、脆弱(ぜいじゃく)なシステム内で自己複製するAIはもはや現実になりつつあることが示されました。



Language Models Can Autonomously Hack and Self-Replicate - self-replication.pdf

(PDFファイル)https://palisaderesearch.org/assets/reports/self-replication.pdf



GitHub - PalisadeResearch/AI-self-replication · GitHub

https://github.com/palisaderesearch/AI-self-replication



AI self-replication hacks 'no longer purely theoretical,' study finds —‬ ‪but experts say it's too soon to panic | Live Science

https://www.livescience.com/technology/artificial-intelligence/ai-self-replication-hacks-no-longer-purely-theoretical-study-finds-but-experts-say-its-too-soon-to-panic



近年はAIエージェントが普及し、さまざまなシナリオでAIが人間の指示に基づいてタスクを実行できるようになりました。そこでPalisade Researchの研究チームは、AIエージェントが人間の介入なしに脆弱なシステムを通過し、自己複製できるのかどうかを調べました。





研究チームはOpenAIのGPTやAnthoropicのClaudeを搭載したAIエージェントに対し、Linuxツールやシェルアクセス権限を与えた上で、侵害したシステム内で自己複製するように指示しました。その後、AIエージェントは認証情報の漏えいやログインの回避、他のマシンへのアクセス権の譲渡など、さまざまな脆弱性があるシステムに誘導されました。



その結果、AIエージェントは悪用可能なウェブアプリケーションを特定して認証情報を盗み出し、約119GBものAIモデルの重みや与えられたプロンプト、関連するソフトウェアインストラクチャー(ハーネス)をコピーすることに成功しました。さらに、連鎖する次のマシンから攻撃を継続できる、新たな推論サーバーをシステム内に立ち上げることにも成功したと報告されています。



研究チームは、複製されたAIモデルがプロンプトやクエリに正しく応答できるかどうかをテストしました。また、複製されたAIモデルが次の段階で攻撃者になれるかどうかも確かめたそうです。論文では、「これはAIモデルが標的を自律的に悪用し、エンドツーエンドで自己複製することを示す初めての研究です」と述べました。





今回の研究結果はまるでSF映画の筋書きのように思われますが、研究に携わっていない専門家らは、そこまで劇的なものではないと考えています。注意するべきなのは、AIエージェントは自発的に自己複製したのではなく、研究チームから自己複製するように指示された上に、必要なツールや権限、そしてバグだらけのシステムを与えられたという点です。





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