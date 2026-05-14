2026年05月14日 12時14分 ハードウェア

ソニーがフルサイズミラーレス「α7R VI」を発表、6680万画素の積層型センサー搭載で「秒間30コマ連写」「4K120fps動画撮影」など



ソニーがフルサイズミラーレス一眼カメラ「α7R VI」を2026年5月13日に発表しました。α7R VIはフルサイズ積層型Exmor RS CMOSイメージセンサーを搭載した最大画素数6680万画素のレンズ交換式カメラで、8K・30fpsや4K・120fpsでの動画撮影にも対応しています。



α7R VI | デジタル一眼カメラα（アルファ） | ソニー

https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7RM6/



α（TM）シリーズ最高の解像性能 有効約6680万画素フルサイズミラーレス一眼カメラ『α7R VI』発売 | ニュースリリース | ソニー

https://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/202605/26-0513B/



α7R VIの外観は以下の通り。マウントはEマウントです。





センサーはフルサイズの積層型Exmor RS CMOSイメージセンサーを搭載。有効画素数は最大6690万画素で、秒間約30コマの高速連続撮影やクロップなしの4K・60fps動画撮影に対応しています。





光学式5軸ボディ内手ブレ補正ユニットによって中央最大8.5段、周辺最大7.0段の手ぶれ補正が可能。





画像処理エンジンはAI処理機能を内蔵したBIONZ XR2です。秒間約60回のAF/AE演算が可能で、ブラックアウトフリー撮影にも対応しています。





位相差測距点は最大759点。瞳などの小さな被写体でも高精度なピント合わせを実現します。





カメラの前面に「可視光＋IRセンサー」を搭載しており、多様な光源下で高精度なオートホワイトバランスが可能。また、ディープラーニング技術によって光源の色を推定することでもホワイトバランス調整精度を引き上げています。





電子ファインダーは943万7184ドットの有機ELディスプレイを採用。液晶モニターは209万5104ドットです。





4軸マルチアングル液晶モニターによって横位置でも縦位置でも見やすい状態に調整できます。





縦位置に構えるとUIも縦位置用のものに変化します。





「トップカバー」「フロントカバー」「内部フレーム」「リヤカバー」に軽量かつ剛性に優れたマグネシウム合金を採用。マウント部分は6本のネジで固定されており、大型の超望遠レンズなどに対応する剛性を確保しています。





さらに、シーリング構造やシリコンゴムパッキンを各所に配して防塵・防滴に配慮しています。





Σ(シグマ)形状のグラファイト素材を用いた放熱機構により効率的な熱排出を可能としており、8K動画を連続120分間撮影し続けられます。





カードスロットは2個搭載。どちらのスロットにもUHS-I/II対応SDカードとCFexpress 2 Type Aカードを挿入できます。





α7R VIの市場推定価格は74万円前後です。発売日は2026年6月5日で、予約受付は2026年5月19日10時に始まります。

