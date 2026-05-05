2026年05月05日 10時31分 スマホ

2026第1四半期に世界で最も売れたスマートフォンは「iPhone 17」、上位10機種が全体の25％を占める



調査企業のCounterpoint Researchが公開しているスマートフォン市場の調査レポートであるGlobal Handset Model Sales Trackerによると、2026年第1四半期(1～3月)に世界で最も売れたスマートフォンはAppleの「iPhone 17」だったそうです。iPhone 17は同期における全世界のスマートフォン販売台数の6％を占めました。



iPhone 17 Global Best-Selling Smartphone in Q1 2026, Top 10 Take 25% Share

https://counterpointresearch.com/en/insights/iphone-17-global-best-selling-smartphone-in-q1-2026-top-10-take-25-percent-share



World's best-selling smartphone for Q1 2026 is iPhone 17

https://appleinsider.com/articles/26/05/04/worlds-best-selling-smartphone-for-q1-2026-is-iphone-17-as-expected



2026年第1四半期における世界のスマートフォン売上トップ10をまとめたのが以下のグラフ。トップ3はすべてAppleのiPhoneで、1位がiPhone 17、2位がiPhone 17 Pro Max、3位はiPhone 17 Proです。4位と5位はSamsungのGalaxy A07 4GとGalaxy A17 5G、6位は2024年発売のiPhone 16、7～9位はSamsungのGalaxy A56、Galaxy A36、Galaxy A17 4G、10位はXiaomiのRedmi A5です。





Counterpoint Researchのシニアアナリストであるハーシット・ラストギ氏は、「iPhone 17は、ストレージ容量の増加、カメラ解像度の向上、ディスプレイのリフレッシュレートの向上など、主要なアップグレードにより前モデルを上回るパフォーマンスを実現しています。これにより、iPhone 17はProモデルに近いパフォーマンスを達成し、より大きな市場に対して総合的な価値を提供することに成功しています。iPhone 17は中国やアメリカなどの主要市場で前年比2桁成長を記録し、韓国では四半期で3倍もの成長を遂げました」と言及。



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これに対して、2位と3位にランクインしたiPhone 17 Pro MaxおよびiPhone 17 Proについて、ラストギ氏は「カメラ・バッテリー・新しいカラー・素材・仕上げにおいてさらに高度な機能を提供することで、上位を獲得しました」と述べました。



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実際、Appleが2026年4月末に発表した2026年度第2四半期(1～3月)の業績によると、同期におけるAppleの売上高の増加を支えた要因として「iPhone 17シリーズの好調」が挙げられています。



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一方、Samsungの機種はトップ10に5機種ランクインしています。これについて、Counterpoint Researchは「あらゆる価格帯で高い価値を提供している」と指摘。Samsung Galaxy A07 4Gは、中東・アフリカ・ラテンアメリカといった新興地域での人気が高く、2026年第1四半期で最も売れたAndroidスマートフォンとなりました。Samsung Galaxy A07 4Gには6年間のソフトウェアおよびセキュリティアップデートが付属しているため、「長期的な使いやすさを重視するユーザーにとって魅力的な製品となっている」とCounterpoint Researchは指摘しています。



SamsungのフラッグシップモデルであるGalaxy S26 Ultraは、惜しくもトップ10入りを逃したものの、前モデルよりも好調な初期販売台数を記録しています。Galaxy S26 Ultraの最大の特長は、業界初となるプライバシーディスプレイの採用と、AI機能のアップグレードです。



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トップ10にランクインしたスマートフォンの中で最も安価なものが、10位のXiaomiのRedmi A5です。Redmi A5は発売以来、新興地域で高い需要を維持しているとのこと。



Counterpoint Researchのシニアアナリストであるカーン・チャウハン氏は、「2026年を見据えると、上位10機種のスマートフォンは世界販売台数におけるシェアを拡大​​すると予想されます。市場の縮小は、大衆市場セグメントに大きな影響を与える可能性が高い一方、ハイエンドスマートフォンは引き続きシェアを伸ばしていくでしょう。これに対し、OEM各社はプレミアム製品群に注力し、量よりも価値を優先する方向へとシフトしていくでしょう」と今後のスマートフォン市場の動向を予測しました。

