スマホ画面の覗き見をデバイス側で防げるGalaxy S26 Ultraの「プライバシーディスプレイ」をオンにするとこんな感じになる



2026年2月26日にSamsungが発表したフラッグシップスマートフォン「Galaxy S26 Ultra」には、モバイル端末として初めて、外付けではなく端末の内蔵機能として周囲からののぞき見を防止できる「プライバシーディスプレイ」が搭載されています。さっそく、実機に触ってどのような動作なのかを検証した動画が複数公開されています。



Samsung Galaxy S26 Ultra（ギャラクシーS26ウルトラ） | Galaxy AI

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/



まず、Samsung公式が公開している「プライバシーディスプレイ」動作ムービーはこんな感じ。左が機能オフ、右が機能オンの状態で、端末を横回転・縦回転させることで見え方の違いがよくわかります。





Samsung端末のレビューを数多くこなしているSamMobileによる機能レビューは以下。端末を正面から見たときにはなんの影響もありませんが、端末に対して角度のある状態だと縦・横ともに画面が暗くなって中身が見えなくなるのがわかります。



See the Galaxy S26 Ultra's unique Privacy Display feature in action! - YouTube





ニュースサイト・9to5Googleのベン・ショーン氏は、何度も機能をオンにしたりオフにしたりしながら、違いを見せてくれます。



Galaxy S26 Ultra Privacy Display Demo - YouTube





ウォール・ストリート・ジャーナルのニコール・グエン氏も機能オンの状態で端末を左右や上に向けて中身が見えない様子を示しています。





外付けフィルターの場合は画面保護にもなるというメリットがあった一方、内部に特殊なブラインド加工を施したフィルターを貼り付ける形になるため、フィルターに一定の厚みが存在することでタップ操作に反応しないことがあり、鋭敏な操作が求められるゲームなどには向かないことがあるというデメリットが存在しました。内蔵だと反応が悪化する心配がなく、プライバシー保護能力が同等であれば、「ついているほうがありがたい機能」といえそうです。

