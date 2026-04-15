人間の「精子の質」は夏にピークを迎えるとの研究結果、ただし一部の専門家から疑問の声も
ヒトの精子は、直線的かつ効率的に泳ぐ能力を持つ「前進運動精子」のレベルと濃度によって「質」が評価されます。そんな「精子の質」は季節によって変動し、夏にピークを迎える可能性があることが精液サンプルの分析から明らかになりました。
Seasonal trends in sperm quality in Denmark and Florida | Reproductive Biology and Endocrinology | Springer Nature Link
https://link.springer.com/article/10.1186/s12958-026-01537-w
Sperm quality may change with the seasons, study finds | Live Science
https://www.livescience.com/health/reproductive-health/sperm-quality-is-at-its-peak-in-the-summer-study-finds
学術誌Reproductive Biology and Endocrinology(生殖生物学・内分泌学)に掲載された研究では、デンマークにある精子・卵子バンクのCryos Internationalとイギリスのマンチェスター大学、カナダのクイーンズ大学の医学・生物学者らが精液サンプルの分析を行いました。精子の質の経時的な変化を調べるため、2018年から2024年の間に精子提供に同意した18歳から45歳の男性1万5581人から採取した精液サンプルを分析しました。サンプルは、デンマークの4都市と、フロリダ州オーランドで収集されています。
その上で、コンピューター支援による精子分析を用いて、各サンプル中の精液量、精子濃度、および受精において特に重要な指標とされる「前進運動精子(progressively motile sperm)」と呼ばれる直線的に泳ぐ能力を持つ精子の量が重点的に測定されました。
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in 無料メンバー, サイエンス, Posted by log1e_dh
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