Microsoftが画像生成AI「MAI-Image-2-Efficient」を発表、GoogleやOpenAIのモデルより安価で高速
Microsoftが画像生成AI「MAI-Image-2-Efficient」を2026年4月14日に発表しました。MAI-Image-2-Efficientは競合モデルと比較して安価かつ高速な生成処理が可能だとアピールされています。
MAI-Image-2-Efficient: Flagship Quality, 41% Lower Cost | Microsoft AI
https://microsoft.ai/news/mai-image-2-efficient/
Introducing MAI-Image-2-Efficient: Faster, More Efficient Image Generation | Microsoft Community Hub
https://techcommunity.microsoft.com/blog/azure-ai-foundry-blog/introducing-mai-image-2-efficient-faster-more-efficient-image-generation/4510918
MAI-Image-2-Efficientは2026年3月19日に登場したMAI-Image-2と同じアーキテクチャで構築された画像生成AIです。NVIDIA H100を用いて1024×1024ピクセルの画像を生成する場合、MAI-Image-2-EfficientはMAI-Image-2と比べて最大22％高速な生成処理が可能です。
MAI-Image-2-Efficientの生成例が以下。Microsoftによると、MAI-Image-2-Efficientはシャープで明瞭な線を描く傾向にあり、イラストやアニメーション、人目を引く写実的な画像の生成に適しているとのこと。一方でMAI-Image-2は滑らかで精細な描写を特徴としており、用途に合わせてMAI-Image-2-EfficientとMAI-Image-2を使い分けることが推奨されています。
「MAI-Image-2-Efficient」「MAI-Image-2」「Gemini 3 Pro Image(Nano Banana Pro)」「Gemini 3.1 Flash Image(Nano Banana 2)」「Gemini 3.1 Flash Imageの推論込み」「GPT-Image-1.5-High」で1メガピクセルの画像を生成するのに必要な時間を比べた図が以下。MAI-Image-2-Efficientは他のモデルと比べて高速な生成処理が可能です。
MAI-Image-2-EfficientはMicrosoft FoundryとMAI Playgroundで利用可能です。Microsoft FoundryでのAPI利用価格はテキスト入力100万トークン当たり5ドル(約795円)、画像出力100万トークン当たり19.50ドル(約3100円)です。
また、MAI-Image-2-Efficientの仕様を記したモデルカードが以下のリンク先で公開されています。
MAI-Image-2e (Efficient) Model Card
(PDFファイル)https://microsoft.ai/pdf/MAI-Image-2e-Model-Card.pdf
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in AI, Posted by log1o_hf
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