2026年04月07日 23時45分 試食

体にやさしい味がする日清の「完全メシ BREAD カレー／チョコクリーム」を食べてみた



「日本人の食事摂取基準」で定められた33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求した「日清食品 完全メシ」の新商品として登場した「完全メシ BREAD カレー」と「完全メシ BREAD チョコクリーム」を食べてみました。



「完全メシ BREAD」2品 (3月23日販売開始) | ニュースリリース | 日清食品グループ

https://www.nissin.com/jp/company/news/13695/



「完全メシ BREAD カレー」のパッケージはこんな感じ。ベースカラーは金色でとても目立ちます。





原材料はこんな感じ。一般的な総菜パンよりは細かく分かれている感じがあります。





栄養成分表示はかなり細かく表記されています。熱量は1個あたり213kcalと、総菜パンとしては控えめ。





「完全メシ BREAD チョコクリーム」も同じくベースカラーは金色。





原材料はこんな感じで、「チョコレートフラワーペースト」などが並びます。





栄養成分表示。熱量は1個あたり216kcalと、カレーよりわずかに高いぐらい。





袋から出してみました。左がカレー、右がチョコクリームで、外観はそっくりで見分けが付きませんが、それぞれ袋を開けた瞬間からカレーとチョコの香りがするので、匂いで判別可能。





おいしい食べ方として、耐熱皿に置いてラップを軽くかけ500Wで15秒で温めることが推奨されていたので、軽く温めます。





温めたパンを切るとこんな感じ。カレーは揚げカレーパンとも焼きカレーパンとも異なるもっちりパンに、スパイシーというよりはグレイビーソース的な感じのあるカレーフィリングがサンドされている、ちょっと未経験のカレーパン。編集部員の1人は「カレーとはちょっと違うものの、玉ねぎをしっかり炒めたときの甘みを感じる」と評していました。一方のチョコは、わりとオーソドックスなチョコペースト入りのパンをやさしくした感じ。





「完全メシ BREAD」はAmazonでは6食ずつ12個セットが税込4462円で販売されていました。



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