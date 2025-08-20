2025年08月20日 11時45分 試食

もっちり＆ちょいサクの食感が楽しい冷凍たい焼き「井村屋謹製 たい焼き(白つぶあん)」試食レビュー



井村屋から、電子レンジで作れる「井村屋謹製 たい焼き(白つぶあん)」が登場しました。「粒感のある手亡豆(てぼうまめ)に、北海道産の生クリーム・バターなどの乳原料を加え、和基調ながらも洋風なミルク香る白つぶあんに仕上げた」というこの製品を井村屋から提供してもらったので、実際に食べてみました。



「井村屋謹製 たい焼き（白つぶあん）」新発売のご案内 | ニュースリリース | 井村屋株式会社

https://www.imuraya.co.jp/news/2025/details458/



これが「井村屋謹製 たい焼き(白つぶあん)」のパッケージ





いんげん豆、佐藤、加糖練乳、クリーム、バターなどが原材料に使われています。





カロリーは1個あたり237kcalです。





袋の中には冷凍たい焼きが3個入っていました。





たい焼きを皿にのせ、電子レンジで加熱したらできあがります。加熱時間は500Wで1分30秒、600Wで1分20秒。トースターで「仕上げ焼き」をしたら焼きたてのようになるとのことで、今回はこれも試してみます。





まずは電子レンジで加熱。





できあがりました。





触った感じはしっとり＆もっちり。中にはしっかり「あん」が入っていました。





あん＆クリームの強すぎず弱すぎない甘みがじわっと広がる味わい。豆の粒感も感じられてグッドです。生地は全体的にもっちりしていて、所々カリッとした食感もありました。





電子レンジで調理した後、トースターで約2分加熱すれば「カリッサクッ」とした食感が楽しめるとのことでやってみました。





上がトースターでの加熱なし、下が加熱あり。生地が全体的に硬くなりました。





生地が全体的にカリッとした食感に変わり、まるで焼きたてを食べているよう。トースターを持っている人はぜひ試してみてください。





「井村屋謹製 たい焼き(白つぶあん)」は2025年9月1日(月)から全国のスーパーなどで販売される予定。価格はオープン価格です。



なお、「白つぶあん」ではなく「つぶあん」を使用した「井村屋謹製 たい焼き(つぶあん)」もあります。



