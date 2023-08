ハウス食品の真っ黒なレトルトカレー「プロ クオリティ ビーフカレー4袋入り＜ブラック＞」はとにかくうま味の強いガッツリ系カレーでした

・関連記事

レトルトなのに野菜ゴロゴロで異次元の味わいな「レトルトバーモントカレー」を食べてみた - GIGAZINE



食欲そそるCoCo壱番屋のカレーが焼きそばになった「CoCo壱番屋監修 スパイスの刺激 辛旨カレー焼そば」などコラボ麺2種を食べてみた - GIGAZINE



肉汁染み出るジューシーな豚肉がゴロゴロ入ったスパイスカレー「ポークビンダルー」の作り方 - GIGAZINE



お店レベルの本格濃厚スパイスカレー「たっぷりチキンのココナッツカレー」を自分で作る方法 - GIGAZINE



初心者でも簡単に「本格スパイスカレー」を作れるレシピを大公開、キャンプに役立つテクニックも - GIGAZINE



2023年08月04日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.