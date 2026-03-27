2026年03月27日 09時00分 ピックアップ

【新生活応援電子書籍セール】社畜な勇者の奮闘・ガス会社の新人が頑張る話・アニメ監督のインタビュー集などお仕事に関する電子書籍を最大80％オフの新生活応援セールを開催！【2026年4月6日(月)まで】



新年度に向けて、GIGAZINEでは新生活応援電子書籍セールと題してお仕事をテーマにしたマンガやインタビュー集などを最大80％オフにした期間限定セールを実施します。これから始まる新生活が楽しみな方も不安という方も、お仕事にまい進するキャラクターたちやクリエイターたちの声を楽しんでみてください。



対象となるのは以下の5タイトル。



◆フルカラーコミック「勇者で社畜の兼業ライフ」

魔物がはびこる世界「コナム」のダメ勇者、クズール。仲間たちの助けもあってなんとか魔物退治を続けていたクズールは、今なぜか日本のゲーム会社で働いていた。ここには魔王も魔物もいない。代わりにあるのは積み上がる仕事と目がうつろな同僚と魔物より怖い上司と……あれ、こっちのほうがしんどくない？ しかし、クズールを待ち受ける本当の地獄はここからだった――！「勇者」と「社畜」の二重生活を送る忙しすぎるへっぽこ勇者の成り上がり？活躍劇。





へっぽこ勇者だったクズールは、命の危機が迫っていた直後に現代日本へ迷い込んでおり、路頭に迷っているところを超ブラックなゲーム会社に拾われてそこで働くことになりました。残業しまくり＆休日出勤当たり前のブラック企業で、自分を拾ってくれた美女は鬼上司となってクズールの心身をむしばんでいきます。しかし、そんな地獄のような社畜生活により鋼の精神に鍛えられ、勇者としても覚醒する……かも。





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◆フルカラーコミック「ガス屋で～す！！」

新卒でガスを扱う「星見生活設備」に入社した社会人1年目の加世 貴有(かせ きゆ)が、まだ右も左も分からない新人でありながら、次々に舞い込んでくる新しい仕事に取り組んでいきます。初めての成功。初めての失敗。大きな課題と、挫折。ガス屋という馴染みのないお仕事の中で、キユがさまざまな課題とぶつかる、1年間の物語です。





小さなガス会社に入社したばかりのキユは、右も左も分からない中で日々の仕事に取り組んでいきます。大きな失敗でへこんだり、難しい課題の壁にぶつかったりしながらも、人々の生活に寄り添った「ガス」を扱う仕事として、少しずつ成長するハートフルなストーリー。





「ガス屋で～す！！」は以下からチェックお願いします！



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◆アニメ監督の情熱と魂が詰まったアニメ制作に触れることができるインタビュー集「アニメ監督のお仕事とは？: アニメ業界インタビューまとめ」







映画「この世界の片隅に」の片渕須直監督やフルCGアニメ映画「楽園追放-Expelled from Paradise-」の水島精二監督、「TNGパトレイバー 首都決戦」の押井守監督など、25作品・25人のアニメ監督へのインタビューをまとめた本です。





「アニメ監督のお仕事とは？: アニメ業界インタビューまとめ」は以下でセール中です。



アニメ監督のお仕事とは？: アニメ業界インタビューまとめ | GIGAZINE | 芸術一般 | Kindleストア | Amazon





◆イラストを堪能しながらプロの視点を理解できるイラスト集「イラストにリテイクを入れる「プロの見方」がよくわかる GIGAZINEマンガ大賞「トップ画」イラスト集 2019年度版







過去にGIGAZINEで掲載したイラストを、イラストレーターさんとどのように作り上げたのかというイラストメイキング集です。かなり細かい注意点などを指摘してビフォー＆アフターを掲載しているので、イラストを描くのが好きな人も見るのが好きな人も「なるほど」と楽しめるはず。



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◆イラストを隅々まで堪能＆秘蔵資料も読めるイラスト集「マンガ大賞をイメージさせるイラストをおまかせで発注したらこうなったよまとめ GIGAZINEトップ絵画集2018







イラストメイキング集の2018年版。イラストメイキングのほか、当時のマンガ大賞に関する秘蔵資料なども掲載しています。



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セールは上記の3作品だけですが、その他のマンガや世界旅行記などもKindle Unlimited対象となっており、Kindle Unlimitedユーザーであればいつでも読み放題になっているため、ぜひダウンロードしてみてください。以下のリストから本の表紙をクリックするとストアページに飛ぶことができます。



◆フルカラーコミック「姫とゲーマー」

日夜ゲームの「プレイ動画」を顔出しで配信している姫宮ありか。チヤホヤされたくて、褒められたくて、愛されたくて、ランキング1位になりたくて……しかし、女子高生という立場を乱用しても、ランキングトップ10の壁は厚い。そんな時、彼女が出会ったのは、同じ高校の「ゲーム部」に所属する、超絶技巧の「神」ゲーマー。なりふり構わない彼女は、禁断の手段に手を染める――！





◆フルカラーコミック「あめあめふれふれうそやんで」

雨をこよなく愛する少女・佐々倉奈緒(ナオ)の通う中学校に転校してきた結城海唯(カイ)は、雨に喜ぶナオに対し「雨は大嫌いだ」と言い放った。困惑するナオに、カイは自分が「雨男」だと告げる。まるで呪いのように雨模様しか見たことがないカイに太陽を見せるため、ナオはアイデアを振り絞る。降り続ける雨とともにやってきた少年と、雨をこよなく愛する少女。小さな町で出会った二人の、たった二週間の物語。





◆フルカラーコミック「とにかくイジメたい朝日奈さん」

大富豪の一人娘である朝日奈ひかるは、幼少期からずっと一緒の夜橋ゆうひにちょっかいばかりかけていた。大好きなひかるともう一度仲良くなりたいゆうひはひかるのイタズラに振り回されるが、ひかるの行動の裏にはとある隠された計画があった……！奇妙につながる少女と少女の、キュートで笑えて愛らしいフルカラー4コマです。





◆フルカラーコミック「ご主人様にんにく臭いです！」

吸血鬼(きゅうけつき/ヴァンパイア)の弱点はにんにく。だけどにんにくはおいしすぎる。誘惑に負けにんにくを食べたら体が弱体化してしまった吸血鬼のミントは、にんにく大好きメイド・カオリと共に、弱点を克服するためにんにく料理に挑み続ける。腹ぺこ吸血鬼×にんにく大好きメイドの「かわいい」と「おいしそう」が爆発するグルメ？マンガ！





◆フルカラーコミック「魔道書交換日記」

妄想の出来事を日記につづる少女「メル」は、日記のネタという建前で自分を売りに出す。出品した途端にメルを迎えに現れたのは、魔女のような女「モシュナ」だった。モシュナに連れられ別世界へ移動したメルは「妹役」の「ルー」と出会い、魔道書作成の恐るべき手段を知る。「魔道書」でつながる「姉」と「妹」の物語。





◆フルカラーコミック「魔道書交換日記スピン」

世界なんてくだらない。クラスメイトも、家族も、みんな愚かで、バカばっかりだ。世界を疎ましく感じながら過ごす少女「レーシー」の下に現れた黒衣の美女「デュプレ」は、魔法で世界を変えてしまえとレーシーを唆す。うっとうしいやつらも、思い通りにならないやつらも、みんな隷属させてしまえ。悪意・憎しみ・復讐……「魔道書」によってつながった、もう一つの姉妹の物語。





◆1万2000枚以上の写真を収録した自転車旅行記「チャリダーマン 自転車旅行男・世界を走る 上巻」







◆1万2000枚以上の写真を収録した自転車旅行記「チャリダーマン 自転車旅行男・世界を走る 下巻」







◆人魚と海の世界をきらびやかな箔アートで表現した作品集「人魚の変容」







◆「雪」をイメージした幻想的なファンタジーを270点以上集めた作品集「雪万華」







◆アマビエをモチーフにした模型の写真を300枚以上詰め込んだ大ボリュームの写真集「アマビエ写真集: 水底で月夜に夢を」







◆実写のリアルな光の軌跡を写真にした作品集「Light Painting」







◆GIGAZINE10周年記念書籍「未来への暴言」





