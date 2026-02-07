2026年02月07日 17時00分 ピックアップ

【バレンタインセール】愛情・友情が光るマンガ作品を約70％オフのバレンタインセールを開催！【2026年2月14日(土)まで】



2月14日のバレンタインに向けて、街中では甘いお菓子のキャンペーンが増えています。GIGAZINEでも電子書籍バレンタインセールと題して、甘く暖まる愛情や友情が楽しめるマンガ作品を約70％の200円/300円に値下げした期間限定セールを実施します。本日からバレンタインの2026年2月14日(土)までがセール期間となっていますので、ぜひこの機会に気になる作品をゲットしてみてください。



対象となるのは以下の3タイトル。



◆フルカラーコミック「姫とゲーマー」

日夜ゲームの「プレイ動画」を顔出しで配信している姫宮ありか。チヤホヤされたくて、褒められたくて、愛されたくて、ランキング1位になりたくて……しかし、女子高生という立場を乱用しても、ランキングトップ10の壁は厚い。そんな時、彼女が出会ったのは、同じ高校の「ゲーム部」に所属する、超絶技巧の「神」ゲーマー。なりふり構わない彼女は、禁断の手段に手を染める――！





・キャラクター紹介：姫宮ありか

横暴さと強引さを合わせもちつつ、その心は繊細でさみしがりなお姫様。ゲーム実況動画でランキング上位になるため、禁断の作戦に手を染める。





・キャラクター紹介：貴士さとし

姫宮と同じ高校のゲーム部に所属する、超スゴ腕前の神ゲーマー。ゲーム配信の人気が伸び悩む姫宮に目をつけられ、彼女のゴーストプレイヤーとなる。 不満にしつつも何でも協力してくれる、頼りになるナイトです。





「姫とゲーマー」は普段1000円で配信しているところ、期間限定で300円にセール中です。ぜひこの機会にチェックお願いします。



◆フルカラーコミック「あめあめふれふれうそやんで」

雨をこよなく愛する少女・佐々倉奈緒(ナオ)の通う中学校に転校してきた結城海唯(カイ)は、雨に喜ぶナオに対し「雨は大嫌いだ」と言い放った。困惑するナオに、カイは自分が「雨男」だと告げる。まるで呪いのように雨模様しか見たことがないカイに太陽を見せるため、ナオはアイデアを振り絞る。降り続ける雨とともにやってきた少年と、雨をこよなく愛する少女。小さな町で出会った二人の、たった二週間の物語。





・キャラクター紹介：佐々倉奈緒(ささくら なお)

雨の日が大好きな中学二年生。小学生のころに母親を亡くしている。 とにかく元気で明るく、そのポジティブさはまぶしいほど。「迷ったらやる」が座右の銘で、とにかく行動的。





・キャラクター紹介：結城海唯(ゆうき かい)

雨を嫌う14歳の中学二年生。 どんよりと曇ったような目の色をしていて、テンションも低く沈んでいることが多い。 6月生まれ。雨男。





「あめあめふれふれうそやんで」もバレンタインセールで300円のセール中です。ぜひチェックしてみてください。



また、「あめあめふれふれうそやんで」は第1話のみのお試しバージョンもKindleストアで販売しています。バレンタインセールに合わせて「あめあめふれふれうそやんで 第1話: 雨好き少女と雨男」は誰でも無料でゲットできる無料キャンペーンを実施しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ただ1つ注意点として、キャンペーン設定の関係により、無料キャンペーンはバレンタインセールより短く2026年2月11日(水)17時までとなっていますので、早めのダウンロードをお願いします。



◆フルカラーコミック「とにかくイジメたい朝日奈さん」

大富豪の一人娘である朝日奈ひかるは、幼少期からずっと一緒の夜橋ゆうひにちょっかいばかりかけていた。大好きなひかるともう一度仲良くなりたいゆうひはひかるのイタズラに振り回されるが、ひかるの行動の裏にはとある隠された計画があった……！奇妙につながる少女と少女の、キュートで笑えて愛らしいフルカラー4コマです。





・キャラクター紹介：朝日奈ひかる

大金持ちのお嬢様で、いつも何かと理由をつけてはゆうひにちょっかいをかけている。しかしその裏にはスケールの大きい愛情があり、厳しい親から「凡人とは付き合ってはいけない」と言われたことへの反発として、大好きな友達を完璧な人間に育て上げようという壮大な目標を掲げている。





・キャラクター紹介：夜橋ゆうひ

ひかるの幼なじみで、いつも無理難題を押し付けられひかるに振り回されている。どこか抜けていてポンコツ気味なゆうひだが、ひかるに与えられる試練をこなして成長中。昔のようにひかると仲良くなりたいゆうひは、変な形だけれどひかるがちょっかいをかけてくれることがちょっぴりうれしい。





「とにかくイジメたい朝日奈さん」はバレンタインセール期間中は200円でゲットできます。



セールは上記の3作品だけですが、その他のマンガや世界旅行記などもKindle Unlimited対象となっており、Kindle Unlimitedユーザーであればいつでも読み放題になっているため、ぜひダウンロードしてみてください。以下のリストから本の表紙をクリックするとストアページに飛ぶことができます。



◆フルカラーコミック「勇者で社畜の兼業ライフ」

魔物がはびこる世界「コナム」のダメ勇者、クズール。仲間たちの助けもあってなんとか魔物退治を続けていたクズールは、今なぜか日本のゲーム会社で働いていた。ここには魔王も魔物もいない。代わりにあるのは積み上がる仕事と目がうつろな同僚と魔物より怖い上司と……あれ、こっちのほうがしんどくない？ しかし、クズールを待ち受ける本当の地獄はここからだった――！「勇者」と「社畜」の二重生活を送る忙しすぎるへっぽこ勇者の成り上がり？活躍劇。





◆フルカラーコミック「ガス屋で～す！！」

新卒でガスを扱う「星見生活設備」に入社した社会人1年目の加世 貴有(かせ きゆ)が、まだ右も左も分からない新人でありながら、次々に舞い込んでくる新しい仕事に取り組んでいきます。初めての成功。初めての失敗。大きな課題と、挫折。ガス屋という馴染みのないお仕事の中で、キユがさまざまな課題とぶつかる、1年間の物語です。





◆フルカラーコミック「ご主人様にんにく臭いです！」

吸血鬼(きゅうけつき/ヴァンパイア)の弱点はにんにく。だけどにんにくはおいしすぎる。誘惑に負けにんにくを食べたら体が弱体化してしまった吸血鬼のミントは、にんにく大好きメイド・カオリと共に、弱点を克服するためにんにく料理に挑み続ける。腹ぺこ吸血鬼×にんにく大好きメイドの「かわいい」と「おいしそう」が爆発するグルメ？マンガ！





◆フルカラーコミック「魔道書交換日記」

妄想の出来事を日記につづる少女「メル」は、日記のネタという建前で自分を売りに出す。出品した途端にメルを迎えに現れたのは、魔女のような女「モシュナ」だった。モシュナに連れられ別世界へ移動したメルは「妹役」の「ルー」と出会い、魔道書作成の恐るべき手段を知る。「魔道書」でつながる「姉」と「妹」の物語。





◆フルカラーコミック「魔道書交換日記スピン」

世界なんてくだらない。クラスメイトも、家族も、みんな愚かで、バカばっかりだ。世界を疎ましく感じながら過ごす少女「レーシー」の下に現れた黒衣の美女「デュプレ」は、魔法で世界を変えてしまえとレーシーを唆す。うっとうしいやつらも、思い通りにならないやつらも、みんな隷属させてしまえ。悪意・憎しみ・復讐……「魔道書」によってつながった、もう一つの姉妹の物語。





