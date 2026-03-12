GoogleによるWizの買収が完了しGoogle Cloudに合流
GoogleによるAIセキュリティプラットフォーム「Wiz」の買収が、2026年3月11日に完了したことが分かりました。買収計画はおよそ1年かけて進められていました。
WizはMicrosoftの元社員であるAssaf Rappaport氏、Ami Luttwak氏、Yinon Costica氏、Roy Reznik氏らによって設立された企業で、小規模なセキュリティスタートアップを買収しながら規模を拡大してきました。
Googleは「Google Cloud」にWizのプラットフォームを統合し、AIを活用したセキュリティプラットフォームの強化を図るとしています。
例えば、Wizはユーザーの環境を分析し、アプリケーションアーキテクチャ、権限、データフロー等のリアルタイムマップを構築します。これらを活用することで、不適切に外部へ露出している領域や悪用可能な攻撃経路を特定し、ビジネスへの影響に基づいてリスクの優先順位付けを行い、アプリケーションが本番環境にデプロイされる前に問題を修正できるようにします。
Googleは「Google CloudとWizはともに、組織が脅威を検知、阻止および対応するスピードを向上させる統合セキュリティプラットフォームを提供します。AIモデルを悪用した新たな脅威の検知、AIモデル自体の脅威からの保護、および AIモデルを活用した高度な脅威ハンティングを通じて、組織が常に脅威に先んじて対応できるよう支援します」と伝えました。
Wizは「今、Google Cloudと一体となったチームとして、これまで不可能だった方法でロードマップを加速させる機会を得ました。最先端のAI機能をWizプラットフォームに統合することで、セキュリティチームに新たな力を提供し続けます。近日中に、Geminiとの連携状況や、このパートナーシップの次のフェーズで実現する成果について、さらに詳しくお伝えします」と述べました。
