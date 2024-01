Microsoftがロシア政府支援のハッキンググループ「Midnight Blizzard」からサイバー攻撃を受けたと発表

Microsoftのセキュリティチームが、2024年1月12日に同社のシステムに対する国家規模の攻撃を検出したと発表しました。Microsoftは直ちに対応プロセスを開始し、悪意のある活動を阻止し、攻撃を軽減し、脅威アクターのさらなるアクセスを拒絶することに成功したと説明しています。Microsoftは同社のシステムにサイバー攻撃を仕掛けたのは、「Nobelium」として知られるロシア政府による支援を受けるハッキンググループ「Midnight Blizzard」であると特定しました。 Microsoft Actions Following Attack by Nation State Actor Midnight Blizzard | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center https://msrc.microsoft.com/blog/2024/01/microsoft-actions-following-attack-by-nation-state-actor-midnight-blizzard/

・関連記事

Microsoft社長が「過去10年で最も深刻なサイバー攻撃の1つ」と語るSolarWindsの「Orion Platform」に対する攻撃とは? - GIGAZINE



Microsoftがロシア政府が支援するハッカー組織から再びサイバー攻撃を受けたと発表 - GIGAZINE



ロシア・北朝鮮・中国などの悪質な脅威アクターに「津波・台風・ブリザード」など気象現象にちなんだ名を付ける新ルールをMicrosoftが開始 - GIGAZINE



ロシアのハッキンググループが企業のテクニカルサポートを装いMicrosoft Teams経由でフィッシング攻撃を行っていたことが判明 - GIGAZINE



2024年01月21日 17時30分00秒 in セキュリティ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.