2026年03月02日

AIによるWordPressへの粗悪なDMCA削除通知が大量に送られてくる懸念があると運営会社が言及



WordPressの親会社であるAutomatticが2025年後半の透明性レポートを公開しました。レポートによるとデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づく削除対応数は前年同期比で20％増加している一方で、削除通知には質の低いものも増えて却下率も増加しており、AIを使って今後さらに大量のDMCA削除通知が送られてくる懸念をAutomatticは示しています。



Intellectual Property | 2025: Jul 1 – Dec 31 | Transparency Report

https://transparency.automattic.com/wordpress-dot-com/intellectual-property/intellectual-property-2025-jul-1-dec-31/





WordPress.com Flags Concerning Spike in AI-Generated DMCA Takedowns * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/wordpress-com-flags-concerning-spike-in-ai-generated-dmca-takedowns/



2025年の透明性レポートによると、WordPressサービスにおいて2025年7月1日～12月31日の期間に著作権違反で処理した削除通知は2431件で、前年同期の2016件と比較して415件増加しました。また、通知全体のうち削除の処理が行われたのは14％で、削除通知の86％は何らかの欠陥により却下されています。





Automatticが透明性レポートを公開し始めた2014年から2025年までに処理された削除通知の総数は12万3211件で、そのうち削除されたのは27％と却下率が高くなっています。特に2023年ごろからは削除率が13～16％程度と却下される通知の数がさらに増加しています。



却下率が上昇している理由について、Automatticの信頼＆安全チームは「サードパーティの監視サービスによるDMCA通知および削除システムの悪用が続いており、場合によっては著作権侵害の報告者がコストを削減し収益を最大化するために、 AIを使用して大量に削除通知を送信しています」と述べています。



透明性レポートでは削除通知の送信数が多い企業や組織を列挙しており、2025年後半はEnforcityという企業が838件と2位に大きく差をつけてトップに立っていることが示されています。Enforcityは主にOnlyFansのクリエイターをターゲットとした月額制のコンテンツ保護サービスで、通知の正確性よりも量を重視した料金システムになっていることが原因で、質が悪く却下するしかない通知が増加しているのだとAutomatticは述べています。





Automatticのポリシー＆プロセスの責任者であるスティーブ・ブライス氏は「Enforcityからの通知は2025年8月頃から届き始め、OnlyFansのクリエイターを保護すると主張していましたが、報告されたリンクのどれも著作権を侵害するコンテンツとは関連していませんでした。私たちのチームは、このような通知を手作業で審査し、不正使用の可能性を検査する必要があるため、膨大な作業が発生しました。2025年9月時点で私たちはEnforcityに何度か直接連絡を取り、この問題を認識してもらった上で『問題は解決される』との確約がありましたが、その後も通知は続きました」と語りました。



2026年1月には依然として数百件の粗悪な削除通知がEnforcityから送信されていたものの、Automatticが繰り返し働きかけた結果、2026年2月時点では新しい削除通知は届いていないとのこと。ブライス氏は「DMCA通知と削除手続きは、クリエイターが作品の利用と拡散をコントロールできる強力なツールですが、悪用されることも少なくありません。AI技術の急速な発展に伴い、DMCAの欠陥は表現の自由に対する萎縮効果をますますもたらすリスクがあります」と懸念を述べています。

