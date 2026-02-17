2026年02月17日 13時45分 ソフトウェア

Appleが「ビデオポッドキャスト」を発表、同じポッドキャストで動画と音声をシームレスに切り替え可能



AppleはApple Podcastに「ビデオポッドキャスト」を導入するアップデートを2026年2月16日に発表しました。視聴するユーザーはポッドキャストを映像付きで見るか音声のみで聞くかをシームレスに切り替えることが可能で、ポッドキャストを配信するクリエイター側はビデオ広告の導入により収益性を高めることができます。



Apple、Apple Podcastでの新しいビデオポッドキャスト体験を発表 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/02/apple-introduces-a-new-video-podcast-experience-on-apple-podcasts/





Apple Podcastは2005年にリリースされたAppleのポッドキャスト配信サービスで、ポッドキャストのクリエイターが独自にコンテンツを提供して広告やサブスクリプションの収入を得られる仕組みとなっています。そんなApple Podcastに、音声のみのポッドキャスト番組だけではなく、Appleのストリーミング技術であるHTTP Live Streaming(HLS)を用いたビデオポッドキャスト番組を配信できるようにアップデートすることをAppleが発表しました。



Appleのサービス担当シニアバイスプレジデントであるエディ・キュー氏は「20年前、AppleはiTunesにポッドキャストを追加することでポッドキャストがメインストリームとなるのを手助けし、10年以上前に専用のApple Podcastアプリを導入しました。今日は、その旅路における重要な節目となります。この分野をリードするビデオ体験をApple Podcastにもたらすことにより、私たちは、クリエイターが自分のコンテンツや、ビジネスの構築方法を完全にコントロールできるようにするとともに、視聴者がポッドキャストを聴いたり見たりするのをこれまで以上に簡単にします」と述べています。



ユーザーは、ビデオポッドキャストの視聴と音声だけのリスニングをシームレスに切り替えられるようになるとのこと。発表時に掲載された画像では、番組視聴中の画面に「Turn Video Off」というボタンがあり、タップすることで映像のアリ/ナシを選べるようになっていることがわかります。そのほかビデオの全画面表示や、ダウンロードしてオフラインで再生することなども可能になるとのことです。





クリエイターはポッドキャスト内に動画広告を挿入することが可能。また、ビデオポッドキャストの提供開始時点でAcast、Amazon傘下のART19、Omny Studio、SiriusXMの参加が決定しています。



Acastのグレッグ・グレンディCEOは「Apple Podcastにビデオをもたらすことは決定的な瞬間であり、クリエイター、広告主、メディア全体にとって、できることが広がります。私たちはこの進化を主導するのを支援し、Acastのクリエイターに新しい視聴者と収益の機会を開くこと、また、ブランドのストーリーテリングのためのプレミアムな新しいキャンバスを解放することを誇りに思います。この統合は、現代のポッドキャストビジネスの重要な成長の原動力としての私たちの立場を強化するものです」と語りました。また、ART19のジェフ・マッティCEOは「ビデオはポッドキャストの新章です。オーディオ配信をシンプルにすることと、柔軟な収益化ソリューションでクリエイターの力を高めることが、ART19の基盤でした。そして今、ビデオでも同じ体験ができてよいはずです。Apple Podcastと協力してパブリッシャーにビデオ配信をもたらすことは、これを待っていたクリエイターにとって重要な瞬間です」と述べています。





ポッドキャストのホスティングプロバイダとポッドキャストクリエイターがApple Podcastでビデオポッドキャストを有効化する方法や配信する手順については、クリエイター向けページから確認することができます。



Apple Podcastのビデオポッドキャストは、2026年2月17日からiOS 26.4、iPadOS 26.4、visionOS 26.4のベータバージョンでテストすることができます。本格的なアップデートは、2026年春を予定しています。

