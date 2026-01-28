2026年01月28日 13時10分 AI

Googleが月額1200円の「Google AI Plus」を日本で開始



GoogleがGeminiなどのAIの利用上限を拡大できる有料サブスクリプションプラン「Google AI Plus」を日本で開始しました。料金は月額1200円で200GBのクラウドストレージも付いてきます。



Google AI のプラン（クラウド ストレージ付き） - Google One

https://one.google.com/intl/ja_jp/about/google-ai-plans/



GoogleのAIサブスクリプションプランは「Google AI Plus」「Google AI Pro」「Google AI Ultra」の3種類が存在し、Google AI Plusは月額1200円の最も安価なプランとして提供されています。





「Google AI Plus」「Google AI Pro」「Google AI Ultra」の比較表は以下のとおり。Google AI Plusでは無料プランと比べてNano Bananaでの画像生成やDeep Researchでの詳細分析といった機能の回数制限が緩和されます。ただし、ProやUltraと比べると制限が厳しく、入力可能なトークン数は12万8000トークンです。





Veo 3.1で動画を生成するためのクレジットが毎月200クレジット付与されるほか、Whiskのアニメーション機能で使うクレジットも毎月200クレジット付与されます。





また、新機能への優先アクセス権も付与され、Gemini統合版のGmailなどを無料ユーザーより先に利用開始できます。



一方で開発関連の機能は制限が多めで、Julesのタスク上限やGemini CLIでのProモデルの利用は「制限付き」となっています。また、Google Cloudのクレジットも付与されません。





Google AI Plusの詳細は以下のヘルプページでも説明されています。



Google AI Plus の詳細 - Google One ヘルプ

https://support.google.com/googleone/answer/16548195?hl=ja

