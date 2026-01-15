2026年01月15日 11時57分 ネットサービス

Redditライクなソーシャルニュースサイト「Digg」が復活



かつてGoogleの買収候補に名が上がるほどの勢いがありながらも消えていったソーシャルニュースサイト「Digg」の再始動計画が進み、現地時間2026年1月14日にパブリックベータ版が公開されました。



Digg Beta | Digg

https://digg.com/digg/ewZ1x8e/digg-public-beta-is-live



Digg launches its new Reddit rival to the public | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/01/14/digg-launches-its-new-reddit-rival-to-the-public/



Diggは、ニュースを複数の情報源から収集して表示し、その重み付けにユーザー投票が関わるニュースアグリゲーションサイトとして2004年に登場し、2005年スタートのRedditなどとともに人気を博しました。しかし、2010年に行われた全体の再設計が不評でユーザーが大量離脱。



Redditがコミュニティ重視のサイトとして成長を続けて上場を果たし、GoogleやOpenAIを含むAI分野の主要企業とのコンテンツライセンス契約から追加収益を生み出すに至ったのとは対照的に、Diggは2012年にスタートアップの支援を行うBetaworksなど3社に分割売却され、以後は運営主導の一般的なニュースポータルサイトと化していました。





しかし、Digg創業者のケビン・ローズ氏とReddit共同創設者のアレクシス・オハニアン氏は「AIの台頭がDigg再建の機会をもたらす」と確信し、2025年3月にDiggを買収。ニュースアグリゲーターとして再始動し、招待制のクローズドベータ版を公開していました。



ソーシャルニュースサイト「Digg」を創業者のケビン・ローズとReddit共同創業者のアレクシス・オハニアンが買収して再生へ - GIGAZINE





2026年1月14日、満を持してパブリックベータ版が公開され、誰でも利用できるようになりました。新生Diggはウェブサイトに加えてスマートフォンアプリ版が存在。ユーザーは複数のコミュニティから集められた投稿を閲覧できるフィードを構築したり、自身の興味に合ったコミュニティに参加したりできます。



Diggは依然として構築段階にあり、ジャスティン・メゼルCEOは「飛行中に飛行機を組み立てていくようなアプローチを選択しました」と説明しています。最初は非常に軽量な設計で始め、毎週積極的に新機能をリリースし、運用しながら機能を追加していく方針とのことです。



ローズ氏らは「AIが現代ソーシャルメディアの混乱や有害性を解決する鍵となる」と考えており、AIを積極的に統合する意向です。一方でAIボットに乗っ取られないような対策も必要とされますが、「本人確認の方法として金融機関が用いるようなKYCプロセスを強制したくはない」という考えがあるとのこと。代わりに、信頼できるシグナルを集めて意味のある形に統合するべきだとの提案が出ているそうです。例えば、スマートフォンアプリのユーザー同士が同じ場所に集えば、その事実を人間であることのシグナルとして検知できるといった案です。





それに加え、基盤データを明かさずに情報を検証する暗号技術「ゼロ知識証明」を本人確認に使う技術を試験導入したり、特定の製品に特化したコミュニティに参加するユーザーに対し、議論の対象になっている製品を実際に所有・使用していることを証明させるという取り組みも検討されています。



Diggはまた、コミュニティマネージャーのニーズを聞き入れる方針であり、Redditのモデレーター数名をアドバイザーとして迎えたとのことです。Diggはモデレーターの体験を改善するモデルを模索していますが、この点に関する計画はまだ具体化されていません。



ローズ氏は「Diggを真に必要とされる姿へ築き上げてくれる全ての関係者にとって、公平な体験を実現する方法を模索しなければなりません。現在のチームは小規模であるため、最適解を見つけるために数年間の余裕があります。ようやく基盤整備を終えて本当に楽しめる段階に入ることができ、うれしく思っています」と述べました。

