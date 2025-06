Xのポストにどのような意見が集まっているのか識別できるようにコミュニティノートでラベルをつける新プログラムを試験的に導入中

Xの投稿には「いいね」というリアクションをすることができますが、「いいね」が具体的にどのような意見を示しているのかは判断がつきません。そこでXは、誤解を招く可能性がある投稿に対立情報を付与できる コミュニティノート の機能を用いて、投稿を見たユーザーがどのような細かい意見を持っているのか確認できる機能をテストしています。 Exclusive: X piloting new program to elevate content users agree on https://www.axios.com/2025/06/05/x-elon-musk-community-notes

2025年06月07日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1e_dh

