OpenAIがRedditとパートナーシップを締結、RedditコンテンツでChatGPTを強化

OpenAI inks deal to train AI on Reddit data | TechCrunch https://techcrunch.com/2024/05/16/openai-inks-deal-to-train-ai-on-reddit-data/ 現地時間の2024年5月16日、OpenAIとRedditがパートナーシップを締結したことを発表しました。このパートナーシップについて、Redditは「RedditとOpenAIの両方のユーザーコミュニティにさまざまな方法で利益をもたらすパートナーシップ」と説明しています。

2024年05月17日 10時37分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

