DeepSeekが強力なコーディング機能を備えたAIモデル「DeepSeek-V4」をリリース予定との報道
中国のAI開発企業であるDeepSeekが、強力なコーディング機能を備えた次世代AIモデルである「DeepSeek-V4」を2026年2月中旬にリリースする予定だと、海外メディアのThe Informationが報じました。
DeepSeek To Release Next Flagship AI Model With Strong Coding Ability — The Information
https://www.theinformation.com/articles/deepseek-release-next-flagship-ai-model-strong-coding-ability
DeepSeek to launch new AI model focused on coding in February, The Information reports | Reuters
https://www.reuters.com/technology/deepseek-launch-new-ai-model-focused-coding-february-information-reports-2026-01-09/
DeepSeek Reveals R1 Model Architecture Secrets Ahead of V4 Model Launch - WinBuzzer
https://winbuzzer.com/2026/01/09/deepseek-reveals-r1-model-architecture-secrets-ahead-of-v4-model-launch-xcxwbn/
Insiders Say DeepSeek V4 Will Beat Claude and ChatGPT at Coding, Launch Within Weeks - Decrypt
https://decrypt.co/354177/insiders-say-deepseek-v4-beat-claude-chatgpt-coding-launching-weeks
事情に詳しい関係者を引用したThe Informationの報告によると、DeepSeekは中国の旧正月に合わせた2月17日ごろにV4をリリースする予定だとのこと。DeepSeekの従業員による内部テストでは、V4がコーディングタスクにおいてAnthropicのClaude 3.5 SonnetやOpenAIのGPT-4oよりも優れていることが示されているそうです。
V4では非常に長いコーディングプロンプトの取り扱いと処理において、飛躍的な進歩を達成していると伝えられています。The Informationは、この点は複雑なソフトウェアプロジェクトに取り組む開発者にとって、潜在的な利点になるだろうと述べています。
一方でIT関連メディアのWinBuzzerは、「V4が王座を獲得するにはコード生成だけでなく、デバッグやリポジトリ管理におけるエージェント的な機能も実証する必要があります。コーディングへのシフトは、DeepSeekが高精度なコード生成によって即時のROI(投資利益率)を実現できる、エンタープライズ開発者市場をターゲットにしていることを示唆しています」と指摘しました。
また、DeepSeekはV4のリリースを前にして、主力推論AIモデルのDeepSeek R1に関してプレプリントサーバーのarXivで公開されていたホワイトペーパーを大幅に更新しています。今回更新された情報では、DeepSeek R1の3段階にわたるトレーニングパイプラインの詳細が明かされたとのことです。
[2501.12948] DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning
https://arxiv.org/abs/2501.12948
