2026年03月19日 11時45分 AI

1兆パラメーター規模の謎のAIモデル「Hunter Alpha」が話題になりDeepSeekが密かに「V4」をテストしているのではないかとの臆測が広がるも後にXiaomiのものであることが判明



さまざまなAIモデルにアクセスできるプラットフォーム「OpenRouter」に、1兆パラメーター規模という大型AIモデル「Hunter Alpha」が新たに登録されたことが分かりました。開発元は一切不明で、中国DeepSeekのものではないかとの臆測を呼びましたが、後にその正体が明かされました。



A mystery AI model has developers buzzing: Is this DeepSeek's latest blockbuster? | Reuters

https://www.reuters.com/business/media-telecom/mystery-ai-model-has-developers-buzzing-is-this-deepseeks-latest-blockbuster-2026-03-18/





Hunter Alpha - API Pricing & Providers | OpenRouter

https://openrouter.ai/openrouter/hunter-alpha



「Hunter Alpha」は開発者の帰属表示が一切なく、OpenRouterでは当初「ステルスモデル」と紹介されていました。



このモデルをロイターが利用したところ、モデルは自らを「主に中国語で訓練された中国のAIモデル」と説明し2025年5月までのデータでトレーニングされていると伝えたとのこと。この期間はDeepSeekの他のモデルと同一であり、中国語で訓練されているという点も鑑みて同社のモデルではないかとロイターは推測しました。





Hunter Alphaの紹介ページでは、モデルが1兆パラメーター規模であると説明されています。これは、システムが約1兆個の調整可能な値を使用して学習されたことを意味し、パラメータ数が多いモデルは一般的に動作に相当な計算能力を必要とします。また、このモデルは最大100万トークンのコンテキストウィンドウを備えているとされています。



ロイターは「これらの仕様は、既に報じられているDeepSeekの次世代モデル「V4」の予想と似ています。同モデルは早ければ4月にも公開される可能性があるとされています」と2026年3月18日に報じていました。



DeepSeekが強力なコーディング機能を備えたAIモデル「DeepSeek-V4」をリリース予定との報道 - GIGAZINE





ところが、ロイターによる報道と同日にHunter Alphaの情報が更新され、その正体がXiaomiが開発する「MiMo-V2-Pro」の初期テストバージョンであることが明らかになりました。



OpenRouter Xiaomi: MiMo-V2-Pro

https://openrouter.ai/xiaomi/mimo-v2-pro





MiMo-V2-Proの詳細は以下のページで公開されています。



MiMo-V2-Pro | Xiaomi

https://mimo.xiaomi.com/mimo-v2-pro



MiMo-V2-Proは1兆を超えるパラメーター数と100万のコンテキスト長を備え、エージェントシナリオ向けに高度に最適化されたモデルです。OpenClawなどの汎用エージェントフレームワークへの適応性が高く、エージェント向けベンチマークのPinchBenchおよびClawBenchでは世界トップクラスの性能を誇り、体感性能はAnthropicのClaude Opus 4.6に匹敵するそうです。





AIモデルの性能比較サイトであるArtificial AnalysisにもMiMo-V2-Proの分析結果が掲載されており、インテリジェンス性能はGrok 4.20 Beta 0309を超えると評価されています。





Xiaomiは「コーディング能力はClaude 4.6 Sonnetを凌駕し、エージェント全体のパフォーマンスはClaude Opus 4.6に迫るレベルです。ツール呼び出しの安定性と精度も大幅に向上しています。1週間前に『Hunter Alpha』というコードネームでOpenRouterに公開したところ、API呼び出し数は着実に増加し、数日間にわたり日次チャートのトップを維持しました。Hunter Alphaは、MiMo-V2-Proの初期内部テストビルドです。1週間にわたる継続的な反復と最適化の結果、MiMo-V2-Proはロングコンテキスト機能とエージェントシナリオの安定性において大幅な改善が見られました」と伝えました。

