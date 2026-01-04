2026年01月04日 20時30分 レビュー

幾何学的でモノクロな夢の世界を歩いて探索する一人称ドリームシミュレーター「NIDANA」プレイレビュー



インディゲームパブリッシャーのPLAYISM(プレーイズム)から、夢の一端を探索する一人称ドリームシミュレーターゲーム「NIDANA」がSteamでリリースされています。GIGAZINE冬のプレゼント企画に提供してもらうことができたので、実際にどんなゲームなのかを体験してみました。



「NIDANA」がどんなゲームなのか、その雰囲気は以下のムービーを見るとつかめます。



夢の世界を探索する一人称ドリームウォーキングシミュレーター「NIDANA」はこんな感じ - YouTube





NIDANAを起動すると、何の説明もなく突然幾何学的な世界に放り出されます。なお、「NIDANA」はゲームコントローラーの使用が推奨されていますが、基本的には前後左右の移動と、目の前のものを調べるインタラクションのみ。





設定で解像度や音量、言語を変更できます。





直線で構成された、色のない世界をただ歩くのみ。





目の前に人らしき姿を発見。





女性のようですが、近づくと突然視界が吸い込まれるように動き、別の世界に飛ばされます。





飛ばされた先がここ。





何か渦巻いている奇妙な物体があります。





この物体を調べると突然形が変化。さらに調べてみます。





すると天地が逆転。





落下とともに現われる「NIDANA」というタイトル。





こんな感じで、不思議な世界をただ歩くだけ。





幾何学的な世界をアンビエントサウンドと共に歩く体験は、まさに夢の世界を歩いているよう。





ストーリーが語られたり、どこかに設定を記した資料が隠されていたりということはありません。ただ雰囲気を楽しみながら不思議な世界を歩くだけ。





謎解き要素がわずかにありますが、不思議な雰囲気とBGMを楽しみながら歩いているので、むしろ謎解きがノイズにすら感じてしまう瞬間もありました。





ゲームというよりはある種の芸術作品という内容で、楽しめるかどうかはかなり人を選ぶところ。ただぼんやりと不思議な世界をさまようだけなので、何も考えずに非日常な体験を味わうことが可能です。





「NIDANA」はSteamで、税込1200円で購入可能。記事作成時点では20％割引きの税込960円で購入できました。



また、「NIDANA」のキーコードは以下のプレゼント記事からもゲットできます。



