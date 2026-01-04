幾何学的でモノクロな夢の世界を歩いて探索する一人称ドリームシミュレーター「NIDANA」プレイレビュー
インディゲームパブリッシャーのPLAYISM(プレーイズム)から、夢の一端を探索する一人称ドリームシミュレーターゲーム「NIDANA」がSteamでリリースされています。GIGAZINE冬のプレゼント企画に提供してもらうことができたので、実際にどんなゲームなのかを体験してみました。
NIDANA | Game | PLAYISM公式サイト
https://playism.com/game/nidana/
「NIDANA」がどんなゲームなのか、その雰囲気は以下のムービーを見るとつかめます。
夢の世界を探索する一人称ドリームウォーキングシミュレーター「NIDANA」はこんな感じ - YouTube
NIDANAを起動すると、何の説明もなく突然幾何学的な世界に放り出されます。なお、「NIDANA」はゲームコントローラーの使用が推奨されていますが、基本的には前後左右の移動と、目の前のものを調べるインタラクションのみ。
設定で解像度や音量、言語を変更できます。
直線で構成された、色のない世界をただ歩くのみ。
目の前に人らしき姿を発見。
女性のようですが、近づくと突然視界が吸い込まれるように動き、別の世界に飛ばされます。
飛ばされた先がここ。
何か渦巻いている奇妙な物体があります。
この物体を調べると突然形が変化。さらに調べてみます。
すると天地が逆転。
落下とともに現われる「NIDANA」というタイトル。
こんな感じで、不思議な世界をただ歩くだけ。
幾何学的な世界をアンビエントサウンドと共に歩く体験は、まさに夢の世界を歩いているよう。
ストーリーが語られたり、どこかに設定を記した資料が隠されていたりということはありません。ただ雰囲気を楽しみながら不思議な世界を歩くだけ。
謎解き要素がわずかにありますが、不思議な雰囲気とBGMを楽しみながら歩いているので、むしろ謎解きがノイズにすら感じてしまう瞬間もありました。
ゲームというよりはある種の芸術作品という内容で、楽しめるかどうかはかなり人を選ぶところ。ただぼんやりと不思議な世界をさまようだけなので、何も考えずに非日常な体験を味わうことが可能です。
「NIDANA」はSteamで、税込1200円で購入可能。記事作成時点では20％割引きの税込960円で購入できました。
Steamで20% OFF：NIDANA
https://store.steampowered.com/app/3186120/NIDANA/?l=japanese
また、「NIDANA」のキーコードは以下のプレゼント記事からもゲットできます。
GIGAZINE冬のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」 - GIGAZINE
・関連記事
GIGAZINE冬のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」 - GIGAZINE
時間停止アクション＆武器クラフトを駆使して「世界線」を渡り歩くゲーム「Million Depth」プレイレビュー - GIGAZINE
「自分の命か報復の力か」の選択がストーリーや能力に影響していくゲームブック風RPG「いのちのつかいかた」プレイレビュー - GIGAZINE
動きを「記録」して「再生」することで先を目指すパズルアクション「MotionRec」はパズルを解けた快感や独特の世界観と音楽で心地よさが詰まっていました - GIGAZINE
ドット絵の美少女キャラと手ごわいバトルが融合した2Dガンアクション「Nitro Express(ナイトロ エクスプレス)」レビュー - GIGAZINE
Steamで「圧倒的に好評」の簡単操作シューティング「救国のスネジンカ」プレイレビュー、前作の面白さを継承し不満点は解消してボリュームアップした正統進化形 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 動画, レビュー, ゲーム, Posted by log1i_yk
You can read the machine translated English article A first-person dream simulator 'NIDANA' ….