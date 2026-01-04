2026年01月04日 18時00分 有料メンバー

にんにく大好きメイドが吸血鬼に隠れて「にんにくグルメ」を堪能する「ご主人様にんにく臭いです！」コミックス描き下ろしマンガをGSCメンバー向け記事で公開



腹ぺこ吸血鬼×にんにく大好きメイドが絶品のにんにくグルメに挑む「かわいい」と「おいしそう」が満載のマンガ「ご主人様にんにく臭いです！」のコミックスでは、全7話の本編に加えて、コミックス描き下ろしエピソードやイラスト集などおまけも豪華に収録しています。そんなコミックス限定エピソードを target="_blank">GIGAZINEシークレットクラブ(GSC)会員向けの本棚に追加しましたので、ぜひチェックしてみてください。



また、「ご主人様にんにく臭いです！」コミックスを含めたGIGAZINEのマンガやKindle本をまるっと半額以下にした年末年始セールを2025年12月28日から2026年1月4日まで開催中です。ぜひこの機会にゲットして本編とたっぷりのおまけを楽しんでください。



「ご主人様にんにく臭いです！」は、美しいミントグリーンの髪の毛と燃えるような瞳を持つ吸血鬼(きゅうけつき/ヴァンパイア)のミント・フローラルが、にんにくが大好きなメイドのカオリに提案され、吸血鬼の特性としてどうしても苦手な「にんにく」料理に挑戦し続けるフルカラーマンガです。





にんにくのうまみが染み出したオイルを用いたアヒージョやペペロンチーノ、にんにくをトッピングした牛丼や濃厚まぜそばなど、全8品がコミックスには登場します。フルカラー＆高クオリティ作画で「おいしそう」がこれでもかと襲ってくるため、吸血鬼だからにんにくを食べたら弱体化してしまうのにどうしても食べてしまうミントの気持ちが分かるはず。





コミックスには連載版の全7話が収録されているほか、コミックス用に描き下ろした「にんにく大好きメイドの休日」も掲載しています。ミントの眷族(けんぞく)であるカオリは、本編ではときおり暴走することはあれど基本的にはいつもミントのお世話係。しかし、夜型の吸血鬼であるミントが寝静まった明るい時間は、カオリにとっての休息時間となります。にんにく大好きメイドのカオリはどのような時間を過ごしているのか？というおまけマンガになっています。





そんなおまけマンガをGIGAZINEシークレットクラブ(GSC)限定で公開しました。GSCはマンガの限定資料のほかマンガの更新を一足早く読めたりいつでも気になるマンガにアクセス可能なライブラリーを使用できたりするので、気になる方はぜひこちらからチェックお願いします。



