週刊少年ジャンプ連載漫画『ルリドラゴン』TVアニメ化決定、制作は京都アニメーションが担当
2022年から「週刊少年ジャンプ」に連載されている漫画『ルリドラゴン』のTVアニメ化が発表されました。アニメーション制作は『響け！ユーフォニアム』シリーズなどを手がける京都アニメーションが担当します。
TVアニメ『ルリドラゴン』公式▲▲（@RuriDra_anime）さん / X
https://x.com/RuriDra_anime
アニメ化決定映像はこんな感じ。
『ルリドラゴン』TVアニメ化決定！｜京アニ×ジャンプ - YouTube
12月28日は主人公・青木瑠璃の誕生日ということで、動画は「Happy Birthday! December 28th」というメッセージからスタート。
「週刊少年ジャンプ」×「京都アニメーション」
ツノののぞく後ろ姿
ぽんと肩を叩かれて振り返るルリ
すぐに表情が和らぎます
笑みを浮かべつつ両手を構えてドラゴンっぽいポーズ
「ルリドラゴン」
「なんか、TVアニメ制作するらしいよ。」
「放送は、だいぶさき。」
アニメ化発表を受けて、作者の眞藤雅興さんからイラストを添えたコメントが発表されています。
／— TVアニメ『ルリドラゴン』公式▲▲ (@RuriDra_anime) December 28, 2025
原作：眞藤雅興先生より
コメントが到着しました🎉
＼
TVアニメ ルリドラゴン▲▲ pic.twitter.com/aT9pCUd7SK
©眞藤雅興／集英社・京都アニメーション
