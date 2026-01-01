2026年01月01日 16時25分 動画

岩明均の歴史漫画『ヒストリエ』のTVアニメ化が決定



2003年から月刊アフタヌーンに連載されている岩明均さんの漫画『ヒストリエ』のTVアニメ化が決定し、ティザーPVが公開されました。



TVアニメ「ヒストリエ」公式サイト

https://www.historie.info/



TVアニメ『ヒストリエ』ティザーPV - YouTube





『ヒストリエ』はアレクサンドロス大王に仕えた書記官・エウメネスの生涯を描く漫画で、岩明さんが漫画家デビュー以前から構想を改めていたという作品です。





アニメ化にあたり岩明さんは「このアニメ制作に携わる全ての皆さんに感謝いたします。40年以上前に物語の構想が生まれ、20数年前に小さな仕事部屋で紙の上の絵が出来始めました。そして今、多くの人の手により動く命を与えられる事を、心より祝いたいと思います。」とのコメントを寄せています。



原作・岩明 均先生からのコメントが到着。サイン色紙のプレゼントキャンペーンも開催｜TVアニメ「ヒストリエ」公式サイト

https://www.historie.info/news.html#news-260101-2



アニメーション制作は『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』『よふかしのうた』などを手がけたライデンフィルムが担当。その他のスタッフやキャストは未発表です。



なお、原作コミックは既刊12巻。連載は岩明さんが制作を少しでも早めるために、2022年8月以降は長期休載となっています。



Amazon.co.jp: ヒストリエ(1) (アフタヌーンKC) : 岩明 均: 本



©岩明均・講談社／「ヒストリエ」製作委員会

