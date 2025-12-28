2025年12月28日 20時30分 レビュー

灯油不要ですぐに温かい山善の首振りセラミックファンヒーターはこんな感じ



小型でいろんな場所に設置できる山善の電気ファンヒーター「首振りセラミックファンヒーター(DSF-MR12)」をGIGAZINEのプレゼント企画のために提供してもらったので、大きさや機能を確かめてみました。



首振りセラミックファンヒーター | 山善の商品情報サイト | YAMAZEN BOOK

https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009247



首振りセラミックファンヒーターの外箱はこんな感じ。カラーはブラックとホワイトの2種類で今回はブラックを提供してもらいました。





箱の中には首振りセラミックファンヒーター本体と説明書が入っていました。





これが首振りセラミックファンヒーターです。電気で動かすタイプで灯油は不要です。





天面には電源ボタン兼出力調整ボタン、首振りボタン、温度設定ボタンが並んでいます。ボタンはタッチ式です。





背面には取っ手と吸気口。





吸気口にはフィルターが付いていて、簡単に取り外してお手入れできます。





使い方は超簡単。まず、電源コードをコンセントに接続します。





電源ボタンをタッチ。





これで、温風が出てきます。電源ボタンをタッチしてから十数秒で温風が出てきます。





出力は「弱」「中」「強」の3段階で調整可能。また、温度設定ボタンで目的温度を設定すれば室温センサーを頼りに出力が自動調整されます。





小型なので風呂場の脱衣所や玄関などの狭いスペースにも設置可能。ヒートショックの対策にも便利です。





首振りセラミックファンヒーターの能力を検証してみます。まず、ヒーターから50cmの位置と100cmの位置にフィギュアを設置。





ヒーターの電源を入れる前の温度を非接触温度計で測定します。50cmの位置にあるフィギュアは15.4度。





100cmの位置は15.2度でした。





出力を「中」に設定して30分間放置します。





30分後に温度を測定すると、50cmの位置のフィギュアは17.4度に上昇していました。





100cmの位置は15.2度のままでした。部屋は全体的に暖かくなっています。





首振りセラミックファンヒーターはAmazon.co.jpでも取り扱われており、記事作成時点では税込4880円で入手できます。



Amazon.co.jp: [山善] ヒーター セラミックヒーター 小型 スリム 足元 左右首振り 温度センサー 温風3段階切替 1200W 転倒オフスイッチ トイレ 脱衣所 ブラック DSF-MR12(B) : ドラッグストア





また、首振りセラミックファンヒーターは以下のプレゼント記事からもゲットできます。



