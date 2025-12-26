2025年のYouTubeで最も視聴されたゲーム実況YouTuber・Vtuber・ストリーマーランキング
配信プラットフォームに関する分析を行うStreams Chartsが、YouTubeにおけるゲーム実況の2025年度人気ストリーマーランキングを発表しました。
Top YouTube Gaming Streamers of 2025: IShowSpeed, Pekora Ch., Typical Gamer & More | Streams Charts
https://streamscharts.com/news/top-youtube-gaming-streamers-2025
Streams Chartsによるチャンネルの年間総視聴時間のトップ10は以下の通り。
2025年に最も人気を博したゲーム実況者はアメリカのIShowSpeedで、チャンネルの年間総視聴時間は前年比約30%増の計6410万時間でした。これは2024年と比べて1回の実況時間が倍増しているほか、主要なスポーツイベントやショーの試合に出席したり、積極的に他のYouTuberとコラボしたり、ゲームだけにとどまらず旅行やツアー企画の動画も公開したりしたことが影響しているとのこと。ただし、平均同時視聴者数とピーク同時視聴者数は前年比で減少しているそうです。
ランキング2位はポルトガル語圏の人気キャスターであるGaules。2025年に開催された主要なeスポーツイベントを取材しており、特にブラジル関連のチームを応援していました。
そして、3位が兎田ぺこら、4位がさくらみこ、5位が葛葉と、日本のVTuberがランクイン。特に兎田ぺこらとさくらみこは年間最人気女性ストリーマーの座を争っているとStreams Chartsは評しています。
ランキング6位はベトナムのMixiGamingで、主に「フォートナイト」の実況を行っていますが、2025年は「ARC Raiders」や「Roblox」など他のゲームタイトルもプレイしているのが目立ったとのこと。年間総視聴時間は3150万時間超で、前年比で121％増と、トップ10の実況者の中で最も大きい伸びを見せました。
9位のBaianoTVは「League of Legends(LoL)」のキャスターとして知られており、特にポルトガル語圏のLoLコミュニティで知名度が高い実況者です。チャンネルの実況時間が合計で2711時間を超えており、トップ10の中で最も長かったとのこと。
平均視聴者数によるゲーム実況者ランキングは以下の通り。1位と2位は年間総視聴時間のランキングと同じで、さくらみこが3位にランクイン。
ピーク時同時視聴者数によるランキングが以下。1位のSkylarは「モバイル·レジェンド: Bang Bang」の元プロプレイヤーで、2025年初頭にプロを引退してからゲーム実況者として精力的に活動しています。
ランキング5位の紫咲シオンは、2025年4月26日にホロライブを卒業したVTuberで、卒業ライブで35万5000人の同時視聴者数を記録しました。
なお、Stream Chartsはデータの集計方法について、「このランキングは、社内での方法論的レビューを経て更新されました。Streams Chartsの内部データのみに基づいており、個々の配信で使用されているカテゴリーラベルに関係なく、主にゲーム関連のコンテンツを配信するクリエイターのすべてのライブ配信アクティビティが含まれます。この記事のランキングは2025年12月21日時点のデータを反映しています。年間データが利用可能になり次第、1月に更新されます」と説明しています。
