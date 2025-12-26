2025年12月26日 21時00分 レビュー

今の気分に合う映画を5つの質問に答えるだけでオススメしてくれる映画推薦サービス「WHILM」



何か映画を見たくなった際に、人気の話題作や人からオススメを聞いても今の気分と合わなくてあまり楽しめなかった経験のある人も多いはず。かといって、詳細に情報を集めてしまうとネタバレを踏んで楽しめなくなるのも怖いものです。映画好きのエンジニアである棚本氏が作成した映画オススメアプリ「WHILM」は、5つの簡単な質問に答えていくことで、「今の気分に合う映画」をネタバレなしでオススメしてくれます。



whilm.com/

WHILMはブラウザから無料で使うことができます。サイトにアクセスしたら「映画診断を始める」をクリック。





1つ目の質問として「映画を観るとき、どのような感情や体験を求めていますか？」と聞かれたので、4つの選択肢から今の気分に合うものを選びます。今回は「スリル満点のアクション」をクリック。





「アクション映画を観る際、どのような視聴環境や雰囲気が理想ですか？」については、「大画面で迫力満点に楽しみたい」を選びました。





3つ目の質問は「アクション映画を選ぶ際に、特に重視する要素はどれですか？」というもの。今はスリルやワクワク感を味わい気分だったので「迫力あるスタントや特殊効果」をクリック。





「アクション映画を観ることで、どんな気持ちになりたいですか？」と質問されたので、「興奮してadrenaline rush(アドレナリンが大量に放出される感覚)を感じたい」を選択します。





最後の質問は「アクション映画を観るとき、どのような要素があったらより楽しめると思いますか？」というものでした。「ユニークな舞台設定や世界観」をクリックします。





5つの質問が終わったら「あなたの気分を分析中…」と表示され、1～2分ほど待ちます。





「あなたにおすすめの映画」として、回答した気分に合う映画が18本推薦されました。





映画のパッケージをクリックすると、あらすじと推薦理由が表示されます。また、ハートボタンをクリックすることで「お気に入り」に入れることができるので、後で見たい気になる作品をチェックしておくことが可能です。





お気に入りに入れた作品を見るには、WHILMのトップに戻ってハートボタンをクリック。





お気に入り登録した作品が一覧で表示されます。お気に入り一覧はジャンルや年代で絞り込みができるほか、追加日時やタイトルの順で並び替えすることができます。





推薦された18本で見たい作品が見つからなかった場合は「他の作品も見る」をクリック。





追加の希望を出すことで別の推薦を受け取ることができます。今回推薦された18本は有名な人気作が多かったように感じたため「もっとニッチな作品を」を選択して「新しい推薦を見る」をクリック。





新しく18本の映画が推薦されました。





また、再度WHILMにアクセスして1から質問に答えてみたところ、質問の内容が1回目とは変わっていました。同じような回答をしたつもりでも毎回推薦される作品は異なるため、強いこだわりを持った人でも使うたびに異なる映画を推薦してもらえるわけです。





WHILMを作成した棚本氏によると、映画が好きでも「見たいと思える映画に出会うのは意外と難しい」と感じることが多く、時間をかけて選んだのにいざ視聴してみると「うーん、なんかハマらないなぁ」となってしまうことがつらいと感じていたそうです。映画を楽しめるかどうかは好みだけではなく今の気分も重要であるため、「今の気分に合う映画を探す仕組み」としてWHILMを作成したとのこと。質問文の生成と映画の推薦はChatGPTが行い、映画の概要やポスターなどの情報は映画データベースのTMDbから取得しています。

