Twitchの同時視聴者数記録をぶっちぎりで更新する240万人超がライブ視聴したフォートナイトの人気配信者「TheGrefg」とは?



Twitterのフォロワー数が449万人、YouTubeのチャンネル登録者数は1610万人、ゲーム特化のライブ配信プラットフォームであるTwitchのフォロワー数は630万人超という高い人気を誇るゲーム配信者「TheGrefg」が、Twitch上でのライブ配信で同時視聴者数の最高記録を大幅に塗り替えました。



スペイン人の配信者であるTheGrefgは、eスポーツチームである「Heretics」のオーナーとしても知られている人物。Hereticsはフォートナイトやカウンターストライク:グローバル・オフェンシブ(CS:GO)、レインボーシックス シージといったタイトルのeスポーツ選手を擁しています。



そんなTheGrefgが2021年1月11日に行ったライブ配信で、Twitchにおける同時視聴者数の最高記録を更新しました。この配信はフォートナイトに新しく実装されるTheGrefgをイメージしたアイコンシリーズの発表をファンと共に待つ、というものでした。なお、フォートナイトのアイコンシリーズはNinjaのような有名配信者や、トラヴィス・スコットなどの著名人をゲーム内で使用できるスキン化するというもので、TheGrefgは8つ目のアイコンシーリズとして登場することとなります。





これまでの同時視聴者数の最高記録を大幅に更新することとなった、2021年1月11日のTheGrefgによるライブ配信が以下。240万人以上が同時に視聴しており、記事作成時点ですでにアーカイブの再生回数は2500万回を突破しています。また、配信中にTheGrefgがGoogle検索で「Twitchの同時視聴者数の最高記録」について検索し、自身の配信の視聴者数がそれを大幅に上回っていることを確認する場面もあります。



PRESENTACIÓN OFICIAL DE MI SKIN DE FORTNITE by TheGrefg - Twitch





なお、これまでのTwitchにおける配信者単体での同時視聴者数の最高記録は、日本時間の2020年12月2日6時に開催されたフォートナイトのチャプター2シーズン4のワンタイムイベントをTheGrefgがライブ配信した際の、「66万人」でした。Twitch上にはすでにワンタイムイベントをライブ配信した際のアーカイブが残っていないのですが、YouTube上には配信をまとめた動画が投稿されており、どんな配信だったのかがザックリわかります。



REACCIONANDO AL EVENTO FINAL DE GALACTUS EN FORTNITE - TheGrefg - YouTube





これより前の配信者単体での同時視聴者数の最高記録は、2018年3月にNinjaがラッパーのドレイクと共にフォートナイトをプレイしたライブ配信の「61万人」です。こちらのライブ配信のアーカイブもすでに削除されてしまっているのですが、NinjaのYouTubeチャンネル上に配信のハイライトが投稿されており、記事作成時点で600万回以上再生されています。



Ninja and Drake Play Duos!!! - Fortnite Battle Royale Gameplay - Game 2 - YouTube





個人配信者だけではなくPlayStationやフォートナイトの公式Twitchチャンネルなども含めた同時視聴者数の最高記録は、プロeスポーツ団体「ELeague」の公式TwitchチャンネルであるELEAGUE TVが記録した「108万人」です。つまり、TheGrefgはたったひとりでeスポーツリーグやゲームメーカーの公式配信をはるかにしのぐ視聴者を集めることに成功したというわけです。



なお、記事作成時点でのTwitchの同時視聴者数の歴代記録は、以下のページにまとめられています。



・おまけ

eスポーツ特化の調査企業であるStream Hatchetによる「YouTubeで行われたゲームのライブ配信における同時視聴者数の最高記録」は以下の通り。



1位:PlayStation:140万人

2位:VJLinkHero:120万人

3位:Free Fire – Brasil:110万人

4位:Free Fire – LATAM:110万人

5位:The RawKnee Games:110万人

6位:Alpha Clasher:100万人

7位:elrubiusOMG:100万人

8位:LazarBeam:90万人

9位:TechnoBlade:90万人

10位:Dream:70万人

11位:Felipe Neto:60万人

12位:Willyrex:50万人

13位:Vegeta777:50万人

14位:Dr Disrespect:50万人