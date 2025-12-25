2025年12月25日 22時00分 乗り物

1世紀前のヨーロッパやアメリカを「電動スクーターの原型」が走り回っていた

by Wikimedia Commons



近年はレンタルや個人の電動スクーターで街中を走り回る人が増えていますが、実は1世紀前のヨーロッパやアメリカで、すでに「電動スクーターの原型」ともいえる存在が走り回っていました。「Autoped(オートペッド)」と呼ばれた初期のスクーターについて、さまざまなウェブメディアがまとめています。



現代のような電動スクーターは最新テクノロジーによって誕生したと思われがちですが、実はその原型は100年以上前から存在していました。以下の写真は、1915～1922年にアメリカやドイツで製造された世界初の量産スクーター「オートペッド」です。



by Wikimedia Commons



オートペッドは通常155ccのガソリンエンジンを搭載しており、最高速度は時速20マイル(時速約32km)を超え、航続距離は125マイル(約200km)に達したとのこと。また、バッテリーメーカーのEvereadyが設計を買い取った後に電動バージョンも販売されましたが、こちらの写真は残っていないそうです。



オートペッドを乗り回していたのは一般人だけではなく、不良たちも警察などから逃れるためにオートペッドを利用していたほか、アメリカの郵便局でも郵便配達にオートペッドを活用する動きがありました。



1919年にはイギリスでも本格的に普及し、社交界の名士であり女性参政権運動家だったフローレンス・プリシラ・レディ・ノーマンは、夫からの誕生日プレゼントとしてオートペッドを手に入れ、ロンドンのオフィスまでオートペッドで通勤していたとのこと。以下の写真が、実際にノーマンがオートペッドに乗っている様子です。



by Wikimedia Commons



1919年当時のイギリスにおけるオートペッド販売価格は36ポンド(記事作成時点の紙幣価値で約1600ポンド、日本円で約33万円)に相当し、比較的裕福な人々をターゲットにしていたとのこと。残念ながらオートペッドは1922年に製造が終了され、世界的に普及するには至りませんでした。



なお、アメリカの女優兼歌手だったシャーリー・ケロッグがオートペッドをイングランドに持ち込み、路上で乗り回した際の動画をYouTubeで確認可能です。



America's Latest Miss Shirley Kellogg (1917) - YouTube





画面の右奥から、オートペッドに乗ったケロッグが近づいてきます。物珍しいと思ったのか、通りかかった男性に話しかけられました。





道路をスイスイと走り回るオートペッド。乗り回している様子は、現代の電動スクーターと変わりません。





オートペッドは女性向けの雑誌「Lady」でもバイクより快適な乗り物として紹介されていたそうで、女性にも親しまれていたようです。

